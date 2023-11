Пощенска банка представи новия си бранд "ПБ Лични финанси“ на специална конференция "Retail Reload – powered by AI“

С първата по рода си конференция „Retail Reload – powered by AI“ Пощенска банка представи новия си бранд „ПБ Лични финанси“ (PB Personal finance by Postbank), който от месец юни официално е част от водещата финансова институция. Специалното събитие, което се организира в партньорство с Mastercard България, събра над 250 представители на водещи компании, които заедно с международно утвърдените лектори коментираха последните тенденции и иновации в областта на изкуствения интелект в ритейл бизнеса. Водени от желанието да споделят експертиза и глобални практики, компаниите се обединиха в мисията си да запознаят българската ритейл екосистема с новаторските начини, по които изкуственият интелект променя потребителското преживяване и помага за по-ефективното управление на бизнеса.

Как новата Beyond banking концепция ще предостави повече стойност и ползи за клиентите и търговците коментираха Ангел Матеев, генерален мениджър сектор „Банкиране на дребно“ в Пощенска банка, Румен Радушев, мениджър сектор „Банкиране на дребно“ в Пощенска банка и Мария Мангърова, директор управление „ПБ Лични финанси“ в Пощенска банка.

Визията и практиката си за работата с данни, които са и новия основен източник на добавена стойност за всеки бизнес, хиперперсонализацията в търговията и развитието на приложенията с изкуствен интелект, коментираха лекторите от Mastercard Габриел Гита, Vice President of Mastercard and Head of the Solution Center for SEE division, Нийл Тейлър, Vice President Data Strategy at Mastercard, Дейвид Кериган, AI Consultant and Trainer with Mastercard Labs.

Присъединяването на новия бранд „ПБ Лични финанси“ е не само част от стратегическото развитие на Пощенска банка като системна за пазара банка, предлагаща иновации и персонализирани финансови решения за удобство на своите клиенти, но и от ключово значение за групата Юробанк, разширяваща дейността си на значими регионални пазари. Само няколко месеца по-късно Пощенска банка отчита високи резултати и затвърждава водещата си позиция на пазара на потребителско кредитиране с предлагането на финансови продукти на над 1,2 милиона клиенти и предоставянето на 6,9 милиарда лева кредити за домакинствата.

"В Пощенска банка имаме солидна експертиза в придобиванията, но сме наистина впечатлени от силните резултати, които екипът на „ПБ Лични финанси“ успя да постигне за това кратко време. Те са дори по-високи от същия период преди сливането, което е ясен факт, че общият ни екип работи чудесно и сме убедени повече от всякога, че ще запазим и развиваме този успешен бизнес модел и в бъдеще. Споделяме еднакви ценности като бързина, гъвкавост, точност и безупречно отношение към клиента. Данните на националната банка са красноречиви и показват, че ние държим 38% от пазара на усвоените лимити по кредитни карти у нас, като отчитаме оборот от 7 млрд. лева за кредитни и дебитни карти за 2023 г.“. Това посочи по време на конференцията Ангел Матеев, генерален мениджър сектор „Банкиране на дребно“ в Пощенска банка.

"Дигитализацията на услугите е положителен фактор през последните години, като ръстът на покупките през различен вид карти или дигитални портфейли е 80%. Това е колосален обем, а 40% от всички обороти, които правим, са онлайн плащания. Отчитаме през тази година 24% ръст на обема на покупките при очаквани около 8% инфлация. Друг важен показател, който ще става все по-важен, е лоялността на клиентите към бранда. Виждаме, че 80% от клиентите ни повтарят плащанията и покупките си. Тази лоялност не е даденост - това, което я движи, е добавената стойност, която всеки търговец дава на своите клиенти. Затова ние продължаваме да предлагаме персонализиран подход, използвайки технологиите и изкуствения интелект, за да предвидим нуждите на клиентите и да им бъдем полезни по най-добрия начин“, коментира в своята презентация пред гостите Румен Радушев, мениджър сектор „Банкиране на дребно“ в Пощенска банка.

Експертите от банката споделиха детайли за бъдещото позициониране и развитие на бранда „ПБ Лични финанси“, а също така и как поддържат пулса на успешния бизнес по отношение на един от основополагащите за компанията продукти - финансирането на стоки на изплащане. „В Пощенска банка държим изключително много на бързината на обслужване и 91% от всички заявки от наши клиенти получават отговор за по-малко от 1 минута, благодарение на все по-дигитализиран процес на работа, като отчитаме 70% електронно подписани договори, спестявайки ценно време и на екипа, и на потребителите, в резултат на което 40% от новите клиенти, потърсили финансиране от банката, избират повторно нашите услуги“, коментира и Мария Мангърова, директор управление „ПБ Лични финанси“ в Пощенска банка.

Световните експерти на технологичния лидер Mastercard разгледаха и нарастващата необходимост от задълбочени решения за киберсигурност, правен модел, който всяка компания си създава и надеждни интеграции срещу рисковете, които новите алгоритми носят. В допълнение експертите коментираха и как навлизането на ChatGPT и фундаменталните модели ще трансформират и оптимизират човешките ресурси. Очакванията са, че до 2027 г. 90% от маркетинговите съобщения ще се генерират от AI, съществена част от музиката ще бъде създадена технологично с гласовете на съществуващи творци, а търговията все повече ще преминава към self-service обекти. Едно е сигурно обаче - специалистите, които ползват новите технологии и AI, ще бъдат много по-конкурентоспособни и ще развиват по-успешен бизнес спрямо хората, които се страхуват или ги отричат, категорични бяха ключовите панелисти на конференцията „Retail Reload – powered by AI“.

