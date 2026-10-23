Кабинетът "Радев":

Руската централна банка пак не понижи лихвата - прогнозира по-висока инфлация и по-нисък ръст на икономиката

23 октомври 2026, 15:25 часа 520 прочитания 0 коментара
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Руската централна банка пак не понижи лихвата - прогнозира по-висока инфлация и по-нисък ръст на икономиката

Централната банка на Русия запази основния си лихвен процент на ниво 14% за втора поредна година, повиши прогнозата си за инфлацията и понижи тази за растеж на икономиката. Регулаторът отново отказва да понижи лихвата. Преди това Централната банка беше облекчила паричната политика в рамките на десет заседания в периода от юни 2025 г. до септември 2026 г. Сега решението се обосновава с продължаващия силен ценови натиск и високите инфлационни очаквания.

Прогнозата за инфлацията се повиши

Прогнозата за инфлацията за 2026 г. бе повишена до 7,1-7,6% от предварително очакваните 6-7%. Според оценката на регулатора към 19 октомври годишната инфлация е била 6,8%, текущата – 8%, а основната инфлация – 6,2%.

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Устойчивата инфлация остава в диапазона от 5-6% на годишна база, „предимно поради въздействието на временното намаляване на производствения капацитет в определени отрасли“, се посочва в прессъобщението на Централната банка. Динамиката на цените се влияе и от колебанията в цената на моторните горива, отбеляза регулаторът.

Снимка: Envato

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Централната банка запазва неутралност и казва, че по-нататъшните решения относно лихвените проценти ще зависят от динамиката на инфлацията и инфлационните очаквания, както и от оценката на рисковете, произтичащи от вътрешните и външните условия.

Регулаторът все още очаква инфлацията да спадне до 4% през 2027 г. В същото време прогнозата за средния основен лихвен процент за следващата година бе повишена до 12,5–13,5% от предишните 10,5–12,5%.

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Прогнозата за растежа на БВП е понижена

От друга страна, прогнозата за растежа на БВП за 2027 г. беше понижена от 1,5–2,5 % на 1–2 %. Прогнозата за икономическия растеж за 2028 г. остава непроменена на 1,5–2,5 %.

Следващото заседание на управителния съвет на Банката на Русия, на което ще се обсъжда основният лихвен процент, е насрочено за 18 декември.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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