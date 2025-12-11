Водеща централна банка реши основната лихва да е нула

Швейцарската национална банка остави основната си лихва без промяна след днешното си заседание, аргументирайки се с въздействието на неотдавнашното споразумение с Вашингтон за намаляване на американските мита върху швейцарските стоки, както и минималната инфлация в алпийската страна, предаде Ройтерс. Централната банка запази лихвения процент на нулево равнище за втори пореден път. Това е най-ниското лихвено ниво, поддържано от голяма централна банка.

Свиване на икономиката

Замразяването на лихвите идва на фона на слабото представяне на швейцарската икономика, която се сви с 0,5 на сто през третото тримесечие, и спад на инфлацията до 0 процента – долната граница от поставения от централната банка целеви диапазон – от 0 до 2 на сто.

Още: Швейцарската национална банка определи лихва, невиждана другаде

"Инфлацията през последните месеци е малко по-ниска от очакваното. В средносрочен план обаче инфлационният натиск е практически непроменен" в сравнение с предишното заседание по парична политика на банката, се посочва в изявление на Швейцарската национална банка.

Решението беше широко очаквано от анализаторите.

Снощи швейцарското правителство заяви, че сключеното през миналия месец споразумението с Вашингтон за намаляване на американските мита за швейцарски стоки, ще влезе в сила със задна дата - от деня, в който е обявено.

Още: В европейска страна се зарадваха на повишаването на инфлацията

Намалението ще сведе американските мита до 15 процента спрямо първоначално въведените 39 процента. Намалената ставка ще се прилага от 14 ноември, уточниха от правителството.