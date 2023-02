300 години Саудитска Арабия: Роналдо танцува със саби (ВИДЕО)

Бившият футболист на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед публикува кратко видео в социалните мрежи, в което честити празника, и заяви, че е било истинско удоволствие за него да участва в честванията заедно със своите съотборници.

Happy founding day to Saudi Arabia 🇸🇦

Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez