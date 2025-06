Интер възкръсна от пепелта с шедьовър и гол в последните минути, за да остане жив на Световното (ВИДЕО)

Интер постигна изключително драматичен успех с 2:1 над Урава Ред Даймъндс в сблъсък от втория кръг на групите на Световното клубно първенство в САЩ. На "Лумен Фийлд" в Сиатъл Уатанабе изведе японския тим напред в резултата през първото полувреме. В 78-ата минута "нерадзурите" възстановиха паритета чрез акробатично изпълнение на капитана си Лаутаро Мартинес. В добавеното време появилият се от скамейката младок Валентин Карбони осъществи пълния обрат. Така италианския гранд временно оглави класирането с 4 пункта. Урава остава без точков актив на дъното.

Възпитаниците на Кристиан Киву стартираха динамично срещата. Мартинес се размина на сантиметри от пас на Залевски. Съперникът отговори в 11-ата минута. Такуми Канеко проби отдясно и пусна към Уатанабе, който откри резултата. 120 секунди по-късно Аугусто пропусна да изравни. В 20-ата минута Лаутаро разтресе напречния стълб с мощен шут.

До почивката "нераздурите" владееха значително повече топката, но не успяха да създадат опасно положение. През втората част футболистите на Интер пак се активизираха. Аслани и Димарко не намериха целта от изгодни позиции. В 70-ата минута бърза контраатака на Урава завърши с изстрел в аут.

