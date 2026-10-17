Ако гледаш играта, няма да го видиш, но ако гледаш него, ще видиш цялата игра

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Някои футболисти са като звездите. Блестят ярко, но когато гледаме небето, не виждаме една-единствена от тях. Обаче всичко се променя, когато решим да обърнем внимание на специалната - тогава виждаме колко по-ярка от другите е тя. И все пак това няма как да се случи, ако не знаем къде и как да намерим въпросната звезда. Е, можем да благодарим на Пеп Гуардиола, че е знаел къде да намери най-ярката звезда, тъй като без него никога нямаше да можем да видим ослепителния блясък на Серхио Бускетс в Барселона.

Дори Лео Меси одобрява Серхио Бускетс

Серхио Бускетс е роден на 16 юли 1988 г. Син е на бившия вратар на Барселона Карлес Бускетс, а самият той играе за Барселона още от сезон 2006/07, когато се подвизава във втория отбор на каталунците под ръководството на Пеп Гуардиола. През 2008 г., когато Гуардиола става треньор на мъжкия тим, той веднага взима със себе си и Бускетс. Халфът многократно е казвал в интервюта колко е благодарен на Гуардиола. А специалистът споделя, че в един от ранните си дни начело на Барселона Лео Меси идва и му казва за Бускетс "Харесва ми този".

Impossible to press? Pure class from birthday boy Sergio Busquets... #HBD | @5sergiob | #UCL https://t.co/0nXz2VUYF9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 16, 2022

Бускетс става част от много велико трио

Пеп Гуардиола толкова държи на Серхио Бускетс, че младият халф веднага измества утвърден титуляр като Яя Туре от стартовия състав на Барселона. Само две години след дебюта на испанеца, Туре напуска каталунците в посока Манчестър Сити. А в сърцето на терена Бускетс заформя едно от най-великите триота в историята на футбола с други двама юноши на "блаугранас" - Шави и Иниеста. Заедно те стават част от един от най-силните отбори за всички времена и господстват не само в Испания, а и в Европа.

Още през сезон 2008/2009 Серхио Бускетс печели требъла с Барселона - Ла Лига, Купата на Краля и Шампионска лига. А впоследствие каталунците добавят още Суперкупата на Испания, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство, за да вземат прочутия секступъл.

"Ако гледаш играта, не виждаш Бускетс. Но ако гледаш Бускетс, ще видиш цялата игра"

През 2010 г. Серхио Бускетс попада сред избраниците на Висенте дел Боске за Световното първенство в Южна Африка. Испания губи първия си мач с 0:1 от Швейцария и критиките към младия Бускетс започват да летят. Въпреки че "ла фурия" печели втория си мач с 2:0 срещу Хондурас, халфът остава под светлината на прожекторите по грешните причини. За да го защити тогава, Дел Боске казва: "Ако бях футболист в днешно време, бих искал да приличам на Бускетс". В интернет се появява друг цитат: "Ако гледаш играта, не виждаш Бускетс. Но ако гледаш Бускетс, ще видиш цялата игра".

Той набира такава популярност, че дори медии като "Sky Sports" и "ESPN" ги приписват на Висенте дел Боске. Но никъде няма официални данни той да е изричал тези думи. Както е известно, Испания печели първия си Мондиал през 2010 г., а 2 години по-късно Серхио Бускетс печели и Европейското първенство с "ла фурия".

Доминацията на Барселона продължава

Междувременно, доминацията на клубно ниво продължава. Триото Шави, Иниеста и Бускетс доминира всеки терен, на който играе до 2015 г., когато Шави се пенсионира. До тогава отборът на Барселона е спечелил още 2 шампионски лиги - през 2011 г. и през 2015 г. А Серхио се е утвърдил като незаменим за стила на каталунците. През следващите години Бускетс продължава да трупа успехи в Испания с Барселона. Постепенно старите му съотборници напускат Барселона, а след раздялата с Лео Меси през 2021 г., именно той взима капитанската лента. Така през последните си две години на "Камп Ноу", халфът е водач на отбора.

Серхио Бускетс печели безброй трофеи с Барселона

Серхио Бускетс напуска Барселона през 2023 г. като една от най-голямите легенди. За всички години, които прекара в клуба, той изигра 722 мача, в които вкара 18 гола и даде 46 асистенции. Той е бил гонен само 3 пъти - веднъж с директен червен картон и два пъти с по 2 жълти. Отделно, халфът е пропуснал само 20 мача поради контузия за целия си престой на "Камп Ноу". А витрината му с трофеи е повече от пълна. С Барселона Бускетс спечели 3 пъти Шампионска лига, по 3 пъти Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство, по 7 пъти Купата на Краля и Суперкупата на Испания и цели 9 пъти шампионската титла в Ла Лига.

Бускетс доказва, че дори най-ярката звезда може да остане незабелязана

През 2023 г. Серхио Бускетс премина със свободен трансфер в Интер Маями, където завърши кариерата си със стари съотборници като Жорди Алба, Лео Меси и Луис Суарес. С клуба от МЛС той спечели още 3 трофея, след което се оттегли от професионалния футбол след края на сезон 2025. Въпреки че великият цитат "Ако гледаш играта, не виждаш Бускетс. Но ако гледаш Бускетс, ще видиш цялата игра" не е изречен от Висенте дел Боске наистина, той перфектно описва Серхио Бускетс и сумира кариерата му в само няколко красиви думи.

Това е едното, но и достатъчно доказателство, че понякога една звезда може да е по-ярка от цялото небе, но трябва да ѝ обърнеш специално внимание, иначе ще я пропуснеш и никога няма да разбереш каква светлина носи.

Автор: Николай Илиев

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