Арсенал уволнява, Артета отказа да говори: "Този въпрос не е към мен"

Микел Артета заяви, че му е било казано, че предстоящите съкращения в Арсенал ще му помогнат да постигнат успехи, след като се разбра, че английският шампион е готов да уволни 60 служители, предаде ДПА. Изпълнителният директор Ричард Гарлик съобщи през тази седмица, че броят на служителите на клуба ще бъде намален в няколко отдела, като треньорските щабове в мъжкия и женския отбор няма да бъдат засегнати от промените. Съкращенията ще засегнат 7% от 871 постоянни служители на Арсенал.

Микел Артета: "Този въпрос не е към мен"

Артета бе награден миналата седмица с нов четиригодишен договор, според който ще печели по 20 милиона паунда на сезон, след като той стана първият мениджър на Англия с титла от 2004 г. насам. "Първо, този въпрос не е към мен", отговори Артета, запитан на пресконференцията преди мача с Нотингам Форест в неделя за съкращенията в клуба. "Обясниха ми за промените и за анализите, които са направени в клуба с намерението да продължим да се подобряваме. Някои решения трябва да бъдат взети, за да постигнем успехите, които искаме. Това беше обяснено. Но очевидно аз не съм точният човек да дам такъв отговор. Нека всеки уважи това", заяви испанецът.

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"Имаме някои комерсиални задължения"

44-годишният треньор потвърди и, че Арсенал ще направи нова официална отборна снимка заради липсата на Уилям Салиба. Националът на Франция, който имаше основна роля за титлата миналия сезон, отсъстваше от снимката, което породи спекулации. В момента защитникът не играе заради проблеми с гърба и от Арсенал заявиха, че не бил ангажиран с медицински процедури. "Опитвахме се да направим снимката вече три пъти. Трябваше да анулираме винаги в последната минута заради различни проблеми.

Имаме някои комерсиални задължения и хората ни натискат заради това. Решихме да я направим. Но ще направим още една снимка с целия отбор. Надявам се, че ще се съберем всички в даден момент. Салиба знае колко е обичан", каза Артета.

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