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Обвиниха Микел Артета, че е съсипал един от най-добрите играчи на Арсенал

11 октомври 2026, 16:18 часа 794 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Обвиниха Микел Артета, че е съсипал един от най-добрите играчи на Арсенал

Феновете на Арсенал обвиниха Микел Артета, че е "развалил" една от звездите на тима. "Артилеристите" се завърнаха на победния път срещу Лийдс, след като преди международната пауза загубиха с 0:3 от Брайтън в последния си мач. Но надеждите им да изравнят точките с Манчестър Сити на върха преди сблъсъка с Ливърпул в неделя претърпяха сериозен удар, когато Джеймс Джъстин откри резултата малко след началото на второто полувреме.

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Рикардо Калафиори изравни резултата малко по-късно, а оттам нататък отборът на Артета пое инициативата и Бруно Гимараеш отново се превърна в герой, като влезе като резерва и отбеляза победния гол за втори път през този сезон. Въпреки че Арсенал успя да обърне и да си осигури жизненоважна победа на стадион "Емирейтс", това не беше класическо представяне за шампионите, на които им липсваше качество в няколко зони на терена. Букайо Сака определено попада в тази категория, тъй като му беше трудно да окаже положително влияние върху мача.

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Букайо Сака

Обикновено Сака е ключова фигура по десния фланг в отбора на Артета, но в този мач 25-годишният играч не успя да завърши нито един успешен дрибъл и за 90 минути направи едва три пробива напред. Трябва да се признае, че възпитаникът на академията се представи малко по-добре през второто полувреме и създаде повече опасности при контраатаките, но първата част беше момент, който крилото би искал да забрави.

"Артета не се справя добре с разпределянето на игровото време"

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Артета попадна под критиките на някои фенове, които обвиниха испанеца, че го е "развалил" като играч, след като го е използвал прекалено много в продължение на години: "Сака е отстъпил толкова много, че вече не е същият играч, какъвто беше някога. Артета го съсипа и го преумори. Това си личи. Сака вече не е играчът, когото познавахме. Той дори не е Сака от миналия сезон. Артета не се справя особено добре с разпределянето на игровото време на играчите. Едва когато играчът се изтощи напълно, той осъзнава проблема."

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Арсенал Микел Артета Букайо Сака
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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