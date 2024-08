"Байерн е най-доброто решение в живота ми": Кейн със "Златна обувка" и амбиции за титли

Вчера централният нападател на Байерн Мюнхен - Хари Кейн получи наградата "Златна обувка" за най-добър реализатор за сезон 2023/24 в европейския футбол. През първия си сезон в Бундеслигата Кейн вкара 36 гола в 32 мача (45 гола в 47 мача във всички турнири). С това той стана първият английски нападател, който печели наградата след Кевин Филипс през 2000 г., и третият, който прави това, докато се състезава за мюнхенския клуб, след Герд Мюлер и Роберт Левандовски.

Създадена през сезон 1967-68 г., "Златната обувка" се присъжда на най-добрия голмайстор във всяка европейска лига. През 1997 г. обаче правилата са променени, за да се използва формат за класиране, който облагодетелства играчите от по-реномираните първенства. Лионел Меси е единственият играч, който е печелил наградата шест пъти, докато Кристиано Роналдо я е прибирал четири пъти, а Ерлинг Холанд триумфира през изминалия сезон. "Нещо специално е да ме споменават наред с тези имена", добави Кейн.

