"Не се страхува от санкции": Путин отхвърля ултиматума на Тръмп и продължава офанзивата в Украйна

Руският диктатор Владимир Путин няма намерение да отстъпи пред ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп, чийто срок за прекратяване на войната в Украйна изтича този петък, съобщават източници, близки до Кремъл, цитирани от Reuters. Според тях Путин остава решен да завладее изцяло четири украински региона – Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон – и едва след това да преговаря за мир.

Тръмп заплаши Русия с нови санкции и със 100% мита за страните, които купуват руски петрол – включително Китай и Индия – освен ако Москва не се съгласи на незабавно прекратяване на огъня. Американският президент настоява, че иска да "спре убийствата", като засилва натиска чрез доставки на оръжия за НАТО и нови икономически мерки срещу Русия. Още: Путин е по-готов да почне ядрена война, отколкото искаме да признаем (ОБЗОР - ВИДЕО)

Въпреки заплахите от Вашингтон, Путин е убеден, че Русия печели войната и че нови санкции няма да доведат до съществена промяна. Източници, запознати с вътрешни разговори в Кремъл, твърдят, че руският лидер не иска да дразни Тръмп, но поставя военните цели над всякакви дипломатически компромиси.

"Путин не може да си позволи да спре войната само защото Тръмп го иска", казва един от източниците. Друг добавя, че ако Русия успее да овладее напълно четирите региона, Кремъл ще може да обяви мисията за изпълнена.

Според Кремъл новите заплахи за санкции са "неприятни, но не и фатални". Москва вече се е адаптирала към западния натиск – приходите от енергийния сектор са намалели, чуждите инвестиции са спаднали с 63% през миналата година, а 300 милиарда от централната банка са замразени в чужбина. Въпреки това руската военна машина остава активна благодарение на доставки от Северна Корея и компоненти от Китай. Още: САЩ: След санкциите на Тръмп, Русия няма да има нито приятели, нито търговски партньори (ВИДЕО)

"Те са хитри и доста добри в избягването на санкции", призна и самият Тръмп в уикенда.

