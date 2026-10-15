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Бербатов посочи футболиста, който се доближава най-много до него, и похвали Ямал и Мбапе

15 октомври 2026, 18:32 часа 1916 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бербатов посочи футболиста, който се доближава най-много до него, и похвали Ямал и Мбапе

Легендата на българския футбол Димитър Бербатов може да се похвали с една от най-успешните кариери в историята на родния спорт. Докато беше активен футболист, той игра за Манчестър Юнайтед, ЦСКА, Тотнъм, Байер Леверкузен, Фулъм, ПАОК и Монако. Освен с невероятната си техника, за която феновете говорят и до днес, Бербатов може да се похвали с 276 гола, 108 асистенции, две титли от Висшата лига, още пет трофея от престоя си на "Олд Трафорд" и седем награди за "Футболист на годината".

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През сезон 2010/11 българинът дори печели приза за най-много голове във Висшата лига. Въпреки сериозната си визитка, Бербатов остава скромен при сравненията си с един от най-добрите футболисти в света в момента. Става въпрос за головата машина на Байерн Мюнхен - Хари Кейн. Бербатов призна, че англичанинът е много по-добър от него, притежава качества, непосилни за всеки нападател, и в момента е най-добрият на своята позиция. След това бившият български национал говори за основните конкуренти на Кейн за "Златната топка" тази година - Ламин Ямал от Барселона и Килиан Мбапе от Реал Мадрид.

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Хари Кейн

"Обичам да гледам Хари Кейн, защото в моите очи той се доближава най-много до това, което аз се опитвах да правя преди години, въпреки че той е по-добър от мен, очевидно. Дори на 33 години той играе на най-високо ниво, продължава да вкарва голове, играе на Световно първенство, води Англия напред и най-добър реализатор на националния тим на страната си. Докосването му на топката, визията му за играта, умението му да предвижда какво ще стане с два-три хода напред, начина, по който се откъсва и подава на съотборниците си. Той не е егоист, но когато има възможност да вкара, вкарва, като това му носи удоволствие. За мен той е най-добрият в света на своя пост", каза Димитър Бербатов за Хари Кейн малко преди връчването на "Златната топка" на 26 октомври.

Бербатов: Мбапе и Ямал разбират футбола

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"Има разлика между голмайстор и добър футболист. Обичам да гледам футболисти, които разбират футбола и умеят да импровизират на терена. Такъв е случаят на Мбапе и на Ламин Ямал. Ерлинг Холанд е различен, той е като машина за вкарване на голове. Обичам да гледам първите двама, защото това ми напомня, че футболът е съчетание на много неща. Понякога имаш нужда от мощност, понякога от артист на терена. Но само един артист не може да ти донесе победата, трябва да има и някой, който да отнеме топката и да подаде на артиста. Това е отборната работа", каза още Бербатов пред авторитетното издание.

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Димитър Бербатов Хари Кейн
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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