Бербатов предупреди Монако и обяви: ЦСКА прави един от най-хубавите стадиони на Балканите!

Българският гранд ЦСКА посреща отбора на Монако в двубой от първия кръг на Лигата на конференциите. Макар че днешните съперници в третия по сила европейски турнир нямат много общо помежду си, те биват обединени от един играч от близкото минало. Успешната кариерата на Димитър Бербатов стартира на "Армията", а от януари 2014 до лятото на 2015 година той бе футболист на Монако. Именно българинът бе потърсен от авторитетното издание "Екип", за да даде мнението си преди двубоя между двата тима. Бербатов се изказа много ласкаво за "армейците".

Бербатов предупреди Монако за силата на ЦСКА

Бербатов подчерта големите промени в ЦСКА през последните години, визирайки новия собственик, строежа на стадиона и идването на Маркус Гиздол: "Без съмнение това е най-големият български отбор. Те смениха собственика си неотдавна и са напът да направят един от най-хубавите стадиони на Балканите. Назначиха и нов треньор, който е германец. Обикновено, всеки се опитва да открие кои са звездите, но на Балканите тайното оръжие е колективът. Мисля, че ЦСКА е опасен противник за Монако. Ако подценят ЦСКА, рискуват да имат проблеми. Вероятно ще бъда на стадиона и ще се радвам и на двата отбора, като все пак леко ще подкрепям ЦСКА, защото искам най-доброто за българския футбол. Това са точно тези мачове, които всеки очаква тук, стадионът ще е пълен и нямам търпение да го гледам."

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Срещата между ЦСКА и Монако ще се изиграе на 15 октомври, четвъртък, от 19:45 часа българско време. Феновете очакват с интерес да видят дали Бербатов ще присъства на трибуните на Националния стадион "Васил Левски". Въпреки че мнозина определят лидера във Франция като фаворит за победата, "армейците" могат да поднесат голямата изненада, имайки предвид, че това е едва вторият мач на Маркус Гиздол начело.

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