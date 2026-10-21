Битката между Меси и Роналдо за "Златната топка на всички времена" изглежда решена

Вечният спор за това кой е най-великият футболист на всички времена пое драматичен обрат само няколко дни преди елита на спорта да се събере в Лондон за тазгодишната церемония за "Златната топка". В ново официално допитване, предназначено да определи "Най-добрия на всички времена", една легендарна фигура се откъсна значително от останалите. Кристиано Роналдо излезе на доминираща позиция в официалното допитване B.O.A.T. (Best Of All Time), оставяйки дългогодишния си съперник Лионел Меси далеч зад себе си.

Кристиано Роналдо води в битката за "Златната топка на всички времена"

Организаторите на "Златната топка" наскоро обявиха десетте номинирани за тази почетна награда, наречена "Златната топка на всички времена", с която се отбелязват седем десетилетия футболна история. Ексклузивният списък с допустимите легенди е ограничен до онези, които са спечелили най-престижното индивидуално отличие поне два пъти. Тази емблематична група се състои от десет легендарни фигури: Алфредо Ди Стефано, Йохан Кройф, Франц Бекенбауер, Мишел Платини, Марко ван Бастен, Карл-Хайнц Румениге, Кевин Кийгън и Роналдо Назарио, наред с Меси и Кристиано Роналдо. Въпреки присъствието на тези исторически величия, съвременното съперничество между бившите икони на Реал Мадрид и Барселона продължава да засенчва всяко друго име в списъка, привличайки по-голямата част от вниманието и ресурсите на публиката.

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Роналдо заема комфортно първото място с внушителните 62% от общия брой гласове. Начело в класирането е зрелищният сезон на португалската суперзвезда от 2008 година, когато той поведе Манчестър Юнайтед към незабравим дубъл, увенчан с триумфи във Висшата лига и Шампионска лига. За разлика от това Меси заема второто място, но със значително по-малък дял от подкрепата. Рекордното представяне на звездата на Интер Маями през сезон 2012 година, по време на който той отбеляза безпрецедентните 91 гола, в момента събира 13%. Интересно е, че сезонът му от 2023 година, белязан от триумфа му на Мондиал 2022, следва с 9%. Огромната разлика се превърна в основна тема за обсъждане в световните спортни медии.

Един от факторите, допринасящи за високия процент на Роналдо, е начинът, по който е структурирано гласуването. Тъй като конкурсът оценява всеки сезон, в който е спечелена награда, поотделно, играчите с множество трофеи се оказват в конкуренция със собствените си минали постижения. Подкрепата за Меси в момента е разпределена между осем различни години, в които е печелил наградата, което естествено е размило общия му процент в класирането в реално време в сравнение с концентрираната преднина на Роналдо, дължаща се на върховия му сезон през 2008 година.

Как се определя победителят?

За разлика от традиционната награда, която се определя изключително от жури от международни журналисти, това специално гласуване предава властта директно на феновете чрез дигитални платформи. При този уникален модел на гласуване те могат да дават неограничен брой гласове за избрания от тях кандидат срещу такса от едно евро за всеки подаден глас. Онлайн гласуването ще продължи до полунощ на 25 октомври - само няколко часа преди началото на главната гала в Лондон и обявяването на окончателните резултати. С наближаването на крайния срок феновете по целия свят с нетърпение се стремят всеки глас да има значение, за да изведат любимата си икона на върха на историческата класация.

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