"Именно затова Меси винаги ще бъде над Роналдо"

Кристиано Роналдо продължава да бъде в центъра на дебатите след разногласията с националния селекционер на Португалия Жорже Жезус. Конфликтът възникна по време на мача на "мореплавателите" с Норвегия, където нападателят остана неизползвана резерва. Последва спор между него и Жезус, в резултат на който Роналдо си тръгна. След като напусна тренировъчния лагер на португалския национален отбор, той публично изрази личното си мнение, което бързо привлече значително внимание към случая.

Критиките срещу Роналдо продължават да валят

Роналдо обясни, че Жезус не е удържал на думата си два пъти. По-рано 41-годишният нападател изрази разочарование, твърдейки, че не е бил третиран така, както треньорският щаб беше обсъдил предварително. Той бе широко критикуван за тези си действия, а сега критиката идва от емблематичния капитан на Байерн Мюнхен - Щефан Ефенберг, който е известен с откровените си мнения.

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Ефенберг не е съгласен с последните изявления на Роналдо, насочени срещу треньора Жорже Жезус. Той смята, че реакцията му е неподходяща за играч с такъв опит. Според бившия германски полузащитник звездата, която някога доминираше в европейския футбол, се мъчи да приеме промяната в ролята си с напредването на възрастта. Ефенберг разбира напрежението, което съпътства последните етапи от кариерата на един футболист. Той счита, че играчите трябва да знаят кога да се оттеглят, вместо да се опитват да удължат кариерата си на всяка цена.

"Той вече не е Роналдо, когото някога обичахме. Футболистът трябва да разбере, че е дошло време да се оттегли. Но той не го разбра. И именно затова Меси винаги ще бъде над него", заяви бившият германски национал. Забележително е, че Ефенберг спомена и Лионел Меси, за да изясни тезата си. Според него решението на Меси да се оттегли от аржентинския национален отбор след Мондиал 2026 показва неговия проактивен подход при избора на момента, в който да сложи край на международната си кариера. Коментарите на Ефенберг допълнително подхраниха дебата около Роналдо. Заклещен между желанието си да допринесе и професионалните изисквания на националния отбор, начинът, по който ще се справи с тази нова роля, може да се окаже най-голямото предизвикателство за португалската суперзвезда в последните етапи от кариерата му.

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