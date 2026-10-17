"Бунт" в Барселона застрашава провеждането на Ел Класико на "Камп Ноу"

Каталунският гранд Барселона е изправен пред потенциални сътресения в организацията на мача Ел Класико срещу Реал Мадрид на 25 октомври. Това се дължи на факта, че група, представляваща постоянните сезонни работници на клуба, обяви тридневна стачка. Причината е влошаващите се условия на труд на "Камп Ноу". Според информация на испанските медии стачката ще започне в полунощ на 23 октомври и ще продължи до 6:00 часа на 26 октомври, като ще обхване периода на един от най-важните мачове в календара на Барселона.

Защо работниците на Барселона стачкуват

Сред основните си оплаквания работниците посочват недостиг на персонал, предполагаеми договорни нередности и липса на конкретни ангажименти от страна на клуба. От Барселона обаче настояват, че стачката няма да застраши провеждането на Ел Класико или други спортни събития, насрочени за този период. Стачният комитет обвини клуба, че допуска влошаване на условията на труд, посочвайки неизпълнение на споразумения, договорни нередности и случаи на дискриминация между мъжки и женски персонал. Групата изрази също така загриженост относно възлагането на услуги на външни фирми, като изтъкна, че ситуацията се отразява на качеството на услугите, предоставяни на членовете и феновете.

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"Предупреждаваме, че тази ситуация подкопава стандартите на обслужване, намалява способността за реагиране при инциденти и вреди на услугите, предоставяни на членовете и поддръжниците. Считаме тази стачка за крайна мярка предвид липсата на напредък и конкретни ангажименти", се посочва в изявление на стачния комитет. Работниците изискват увеличение на заплатите и 50% увеличение на броя им, което би увеличило персонала от приблизително 60 на 90 служители.

Стачката ще засегне всички отбори на каталунците

Стачката ще обхване не само мача на каталунците срещу Реал Мадрид на стадион "Камп Ноу". Според "SPORT" тя ще засегне и всички съоръжения, където работниците изпълняват задълженията си, включително стадион "Йохан Кройф", "Палау Блауграна" и тренировъчния център "Жоан Гампер". Вследствие на това мачовете на женския тим на Барселона, срещите по баскетбол и хандбал, както и дейностите на младежките отбори също могат да бъдат засегнати по време на стачката. Въпреки опасенията на работниците, клубът твърди, че разполага с достатъчен организационен капацитет, за да се справи с евентуални инциденти и да гарантира нормалното провеждане на мачовете.

Клубът също така подчерта, че групата се състои от около 60 постоянни сезонни работници, които работят съгласно собствено колективно споразумение, като условията за заплащане, според клуба, надхвърлят обичайните стандарти в сектора. Барселона настоява, че уважава исканията на служителите и ще продължи преговорите. Въпреки това, тъй като стачката е насрочена да съвпадне с мача срещу Реал Мадрид, изходът от тези преговори ще бъде от решаващо значение за това как клубът ще организира дейността си през този натоварен период.

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