Челси задържа най-голямата си звезда за близо 10 години

Атакуващият полузащитник Коул Палмър удължи договора си с Челси и ще остане на стадион "Стамфорд Бридж" до 2034 г., съобщиха от клуба. 24-годишният английски национал се превърна във водеща фигура, откакто се присъедини към Челси от Манчестър Сити през 2023 г., като отбеляза 91 гола в 138 мача във всички турнири. Талантът му блесна много силно при спечелването на Световното клубно първенство и Лигата на конференциите на.

Коул Палмър: "Подписването на договора беше правилното решение"

"Разговорите със собствениците, спортните директори и, разбира се, с мениджъра ми вдъхнаха голяма увереност. Така че подписването на договора беше правилното решение. Като разговарям и с останалите играчи виждам, че всички споделят едни и същи амбиции. Чувствам, че тук ще печелим големи трофеи постоянно". Челси сключи дългосрочни договори с няколко играчи от първия отбор и с изгряващи таланти. Нападателят Жоао Педро наскоро подписа споразумение до 2034 г., а крилото Педро Нето се договори за шестгодишен контракт миналия месец.

Челси, който заема 10-ото място във временното класиране на Висшата лига, приема Борнемут на 10 октомври при подновяването на първенството след 16-дневната пауза за мачове на националните отбори.

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Палмър не игра за Англия в Лигата на нациите

Няколко часа по-рано името на Палмър беше замесено в съвсем друг контекст. Мениджърът Шаби Алонсо заяви категорично, че Коул Палмър остава отдаден на идеята да играе за Англия. Футболистът си навлече критики заради пропускането на лагера на тима поради контузия. Палмър, който не попадна в състава на Англия за тазгодишното Световно първенство, след като постоянна травма в слабините се отрази на формата му, бе повикан от Томас Тухел за мачовете от Лигата на нациите срещу Испания, Чехия и Хърватия, но отново не беше готов.

След като стана ясно, че няма да се яви на лагера, Тухел заяви, че 24-годишният футболист "пропуска твърде много възможности" да играе с екипа на Англия. "Най-важното за Коул е да бъде напълно здрав, да се наслаждава на играта си и да се чувства добре. Когато не е така - както в мача срещу Брентфорд, виждаме как изпитва затруднения", каза Алонсо.

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