Наказаха футболист от Висшата лига заради фалшив ковид сертификат

Капитанът на Швейцария и Съндърланд Гранит Джака съобщи, че прокуратурата в Люцерн го е осъдила за използване на фалшив сертификат за ваксинация срещу Covid-19. Миналия месец стана ясно, че Джака и Бреел Емболо са използвали фалшиви сертификати за ваксинация по време на пика на пандемията. Вследствие на това Швейцария извади и двамата от състава за последната пауза за международни мачове. Сега халфът потвърди, че му е наложена глоба с отложено изпълнение.

Сурово наказание за Гранит Джака

Съдът наложи на Джака условна присъда от 3 000 франка (3 217 евро) на ден за 50 дни. Това възлиза на общо 150 000 франка, около 160 000 евро, с пробационен срок от две години. Важно е да се отбележи, че наказанието остава отложено, което означава, че Джака няма да бъде задължен да плати шестцифрената сума, нито ще бъде подложен на по-нататъшни правни действия, при условие че не извърши други нарушения по време на двугодишния си изпитателен срок. Футболистът потвърди, че е дал изчерпателни показания пред разследващите, като им е съдействал в по-широкото разследване срещу местен медицински специалист, заподозрян в улесняване на разпространението на тези фалшиви документи в региона.

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Времето, в което избухна скандалът, се оказа разрушително за швейцарския национален отбор по време на последния му цикъл от мачове. Въпреки отсъствието на влиятелния си капитан, "кръстоносците" се представиха изключително добре, като постигнаха победи във всичките си четири срещи. Федерацията и играчът стигнаха до консенсус, че оттеглянето му е необходимо, за да може той да се съсредоточи върху съдебното производство, като по този начин се гарантира, че отборът ще остане фокусиран на терена, докато разследването приключи на заден план.

Настоящият отбор на Джака, Съндърланд, се дистанцира от скандала, като отбеляза, че въпросните събития са се случили години преди пристигането му в клуба. Полузащитникът се присъедини към "черните котки" през 2025 г. след успешен престой в Германия с Байер Леверкузен, но фалшивият документ е бил получен през сезон 2022 година, докато той все още беше основен играч в полузащитата на Арсенал.

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