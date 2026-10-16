Десподов отново отсъства за ПАОК, не е играл от над половин година

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов отсъстваше от тренировъчната програма за 15 и 16 октомври, докато тимът на ПАОК се подготвя за неделното солунско дерби с Ираклис. Десподов, който дълго време се възстановяваше от операция на пръст на десния крак, не се съблече по екип тъй като страда от настинка. Контузията на пръста му датира от началото на април, като той вече е отсъствал от терените над 6 месеца.

Кирил Десподов пропусна две тренировки

Отсъствието от тренировките в последните два дни обаче не означава автоматично отпадане на българина за градското дерби, което ще се проведе от 21:00 ч. на стадион "Тумба", най-вече заради множеството проблемни хора в групата. Очаква се състоянието на българското крило да бъде наблюдавано от медицинския щаб, с оглед на продължаването на подготовката и съботното занимание. Днешното занимание в Неа Месемврия включваше упражнения с топка и тактическа работа.

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Десподов ще трябва да се яви на следващото занимание

Утре, на 17 октомври, тренировката е в 17:30 ч., пак на базата на ПАОК, като Десподов ще трябва да се яви на заниманието след интензивната терапия с лекарства заради грипа, който го е повалил. Тогава ще стане ясно и дали ще бъде в групата за срещата или не. Сайтът "agones.gr" подчертава, че за треньора Алесио Лиши и за целия тим срещата е много важна след изненадващата загуба от Каламата с 1:3 на стадион "Тумба" миналата седмица. ПАОК е на четвърто място с 12 точки, на 3 от лидера Панатинайкос. Завърналият се след дълго отсъствие в Суперлигата състав на Ираклис е седми с 9 точки.

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