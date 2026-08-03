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Кирил Десподов ще играе най-рано срещу Левски в Европа

03 август 2026, 17:04 часа 591 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кирил Десподов ще играе най-рано срещу Левски в Европа

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов все още е извън игра за своя клубен отбор ПАОК. Крилото лекува контузия от няколко месеца, като все още не е записал минути за "двуглавите орли" през новата кампания. От началото на сезона те са играли официални мачове само в Европа, но Десподов няма да може да вземе участие в следващия квалификационен кръг срещу Андерлехт. И все пак има сценарий, при който той отново ще играе срещу Левски.

ПАОК може да срещне Левски

ПАОК ще срещне Андерлехт в третия предварителен квалификационен кръг на Лига Европа. Но капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов няма да може да влезе в игра за "двуглавите орли" срещу белгийския им съперник. Той ще бъде наличен за следващия кръг в европейките клубни турнири, като има варант, при който ПАОК с Десподов в редците си да се изправи срещу Левски. За целта, гръцкият отбор трябва да победи Андерлехт, с което да се класира за плейофа за влизане в основната фаза на Лига Европа.

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Кирил Десподов

Кирил Десподов ще бъде здрав за евентуален мач с Левски

Ако ПАОК победи Андерлехт, един от възможните съперници в плейофа е именно Левски. В третия предварителен кръг на Шампионска лига, "сините" играят срещу Кайрат Алмати. Ако победят, ще играят плейоф за влизане в основната фаза на "турнира на богатите" срещу АЕК Атина. Но ако победят, отиват на плейоф за влизане в Лига Европа, където ще се изправят срещу победителя от двойката ПАОК - Андерлехт. Очаква се до датата на този евентуален сблъсък Кирил Десподов да може да играе за "двиглавите орли" и така да игаре срещу Левски, ако се стигне до тази среща.

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Лига Европа Левски ПАОК Андерлехт Кирил Десподов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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