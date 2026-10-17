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Емо Костадинов още тормози Франция: Футболист на ЦСКА е бил близо да го повтори срещу Монако

17 октомври 2026, 12:06 часа 1322 прочитания 0 коментара

На 15 октомври ЦСКА беше домакин на Монако в мач от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. "Червените" загубиха срещата с 1:2, но без никакво съмнение надиграха монегаските. На хартия това трябваше да е и най-трудният съперник на "армейците" в Европа. ЦСКА изоставаше с 0:2 до 76-ата минута, когато Жоел Зварц върна едно попадение. След това "червените" имаха още шансове за гол, а френското издание "So Foot" сравни едно положение на Анжело Мартино с гола на Емил Костадинов от 1993 г., който класира България на Мондиал 1994 за сметка на Франция.

"Добре, че беше онзи шпагат"

Ето какво написаха от "So Foot": "Точно както срещу Тулуза преди няколко дни, предимството беше взето от противника. Ламин Камара се контузи, а резервите не намираха по-добри решения от стартовите единадесет... Тогава дойде наказанието за отстъплението. От корнер Сенси намери нидерландеца Жоел Цварц на близката греда, който най-накрая вкара за 1:2. Това не беше достатъчно, за да предизвика обрат, но достатъчно, за да им даде импулс за последните минути. Добре, че беше онзи шпагат на младия Анис Субеир в наказателното поле срещу Анджело Мартино, който беше в добра позиция, за да повтори Емил Костадинов".

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ЦСКА - Монако

Във Франция още си спомнят за Емо Костадинов

След като пропусна Световното първенство в САЩ през 1994 г., Франция не отсъства от нито един друг Мондиал. "Петлите" спечелиха световната титла цели 2 пъти след това - през 1998 г. и през 2018 г., като стигнаха до финал още 2 пъти - през 2006 г. и през 2022 г. Но явно в съзнанието им още витае голът на Емо Костадинов, който направи Господ българин. Дори самият Тиери Анри призна, в ефира на "CBS", че това е най-тъжният му спомен като футболен фен.

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Монако ЦСКА Емил Костадинов Лига на конференциите
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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