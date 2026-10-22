Годой донесе първа точка на ЦСКА в Европа в напрегнат мач с обрат и червен картон

ЦСКА гостува на датския Нордселанд във втория си мач от основната фаза на Лигата на конференциите. "Червените" търсеха първи точки след загубата си от Монако в първия кръг, а домакините вече имаха 1 пункт в актира си след равенство с Хартс. Възпитаниците на Маркус Гиздол започнаха динамиччно и заслужено поведоха. Но две грешки в защитата на ЦСКА доведоха до пълен обрат за Нордселанд. Впоследствие домакините получиха червен картон, което даде нов тласък на ЦСКА. Леандро Годой вкара втория си гол, за да оформи крайното 2:2

ЦСКА поведе рано в срещата

ЦСКА започна гостуването си на Нордселанд така, както го направи преди седмица в София срещу Монако. Високата преса и динамичните разигравания на топката, които станаха типични за футбола, който "червените" играят под ръководството на Маркус Гиздол, доведоха до първия гол. Стефано Сенси отне дълбоко в полето на домакините и изведе Леандро Годой. Аржентинецът премина покрай вратаря и откри резултата в осмата минута. ЦСКА не задържа пресата до края на полувремето, което даде шансове на Нордселанд да стигне до положения. Но "червените" не допуснаха гол и се оттеглиха с аванс от 1:0 на почивката.

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Годой спаси ЦСКА

Второто полувреме започна с познатата бърза игра на ЦСКА. Но при една от атаките на Нордселанд Давид Пастор и Фьодор Лапоухов не се разбраха кой да играе с топката. Ибрахим Адел се възползва от това и изравни резултата в 55-ата минута. Последва спад в играта на "червените", което донесе още положения за домакините. В 67-ата минута се отвори голяма дупка в центъра на защитата на ЦСКА, като нито Факундо Родригес, нито Диниш Алмейда беше на позицията си. Адел беше изведен фронтално срещу Лапоухов и донесе пълен обрат на Нордселанд. Само 9 минути по-късно обаче Джъстин Янсен от състава на домакините си изкара втори жълт, и съответно, червен картон.

Това доведе до нов щурм на ЦСКА. В 88-ата минута Годой изравни резултата, като добави топката на празна врата след спасен удар на Йоанис Питас. Така с второто си попадение аржентинецът донесе първа точка на "червените" в Лигата на конференците.

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