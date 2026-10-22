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УЕФА нанесе сериозен удар по отбора на Мохамед Салах за гостуването на ЦСКА

22 октомври 2026, 18:13 часа 1142 прочитания 0 коментара

Европейският футболен орган УЕФА нанесе сериозен удар по един от съперниците на ЦСКА в Европа. Турският Трабзонспор няма да може да разчита на подкрепата на своите привърженици за гостуването в София от четвъртия кръг на груповата фаза на Лигата на конференциите. Това се дължи на последното наказание, наложено им от УЕФА. Срещата е насрочена за 26 ноември и вероятно ще се играе на реконструирания стадион "Българска Армия". 

УЕФА със сурово наказание за Трабзонспор

Турският клуб бе санкциониран с 80 000 евро и пълна забрана за продажба на билети за гостуващи привърженици за следващия мач на отбора като гост в европейските клубни турнири. Причината за това наказание е използване на пиротехнически средства и хвърляне на предмети при предишното гостуване на отбора в Лига на конференциите срещу финландския КуПС. Турският тим, в чиито редици играе бившата звезда на Ливърпул Мохамед Салах, ще пристигне в София и без своя президент Ертугрул Доган, който бе наказан с 45 дни забрана да се занимава с футболна дейност заради залагания.

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Мохамед Салах

Трабзонспор, чийто треньор е Томас Райс, отнесе и допълнителни глоби - 15 000 евро за навлизане на терена от феновете и още 5 000 евро за причинени щети, като задължи клуба да се свърже с КуПС в срок от 30 дни за уреждане на въпроса с щетите, нанесени от неговите привърженици - а именно 13 счупени седалки в сектора за гости и повреди по терена, причинени от хвърлени пиротехнически средства.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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