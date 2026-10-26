"Грабежът на века" с фалшифициран вот: Годината, в която "Златната топка" загуби смисъла си

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

През 2013 година нямаше по-добър отбор в света от Байерн Мюнхен. Баварците спечелиха безпрецедентен брой от пет трофея - Бундеслигата, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Световното клубно първенство и Купата на Германия, което ги превърна просто в недостижими. Нищо от това обаче не би било възможно без някои от ключовите им играчи, които показаха изключителна игра. Пет звезди на баварците - Филип Лам, Томас Мюлер, Мануел Нойер, Франк Рибери и Арйен Робен, намериха място в краткия списък за "Златната топка".

Франк Рибери поведе Байерн Мюнхен към пет трофея през 2013 година

Всички те блестяха ярко, превръщайки това в истинско отборно представяне, но Франк Рибери все пак успя да се открои. На индивидуално ниво той имаше фантастична година, благодарение на която беше номиниран като един от тримата финалисти, редом с добре познатите суперзвезди Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Французинът отбеляза невероятните 17 гола и 25 асистенции за Байерн Мюнхен през сезон 2012/13. Неговите асистенции в първенството бяха най-високият брой за всеки играч в Бундеслигата. През сезон 2013/14 той продължи оттам, откъдето беше спрял, и вече имаше 16 гола и 12 асистенции на сметката си.

Освен с впечатляващите си статистики, Рибери впечатляваше истински на терена. Той бе основният двигател за някои победи на баварците и изигра ключова роля за класирането на Франция на Мондиал 2014. Неговото представяне в 1/2-финала на Шампионска лига срещу Барселона и начинът, по който унижи Меси, все още е ясен спомен в съзнанията на "червените" фенове. Поредно доказателство бе, че УЕФА го избра за "Най-добър играч на годината". Но и това не беше достатъчно на "France Football" - изданието, което отговаря за "Златната топка".

Най-големият обир за "Златната топка"

"Златната топка" през 2013 година ще остане в историята като една от най-спорните в историята на наградата, тъй като Франк Рибери беше ограбен! Той бе сочен за големия фаворит, но в крайна сметка Кристиано Роналдо триумфира. Португалецът не спечели нито един трофей с Реал Мадрид през този сезон, въпреки че отбеляза впечатляващите 66 гола в 56 мача. Въпреки това, Рибери беше различен играч от Роналдо по онова време, тъй като задачата на португалския национал беше да вкарва голове. От друга страна, Рибери беше креативен играч и изпитваше най-добрите бекове в света по фланговете. Французинът не просто не спечели, а даже остана на третото място. Кристиано Роналдо вдигна втория си трофей с 27,99% от гласовете, докато Лионел Меси бе втори с 24,72%, което остави Рибери трети - с 23,36%.

И тук вече започва да става съмнително. Крайният срок за гласуването през 2013 година първоначално беше 15 ноември, но за първи път в историята на конкурса той беше удължен с две седмици поради липса на "правоимащи гласоподаватели". През този период Роналдо отбеляза зрелищен хеттрик, който осигури класирането на Португалия за Мондиал 2014 в Бразилия. И явно това наклони везните в негова посока. Впоследствие президентът на УЕФА Мишел Платини се пошегува, че ФИФА е направила това, за да угоди на Роналдо.

Редица треньори признаха за манипулиран вот

След церемонията по връчването на наградите треньори от Боливия, Албания, Екваториална Гвинея, Доминиканската република, Фиджи, Кувейт и Вануату заявиха, че гласуването е било фалшифицирано. Треньорите трябваше да класират тримата си най-добри играчи, като за първото място се дават 5 точки, за второто - 3, а за третото - 1 точка. Селекционерът на Кувейт Йорван Виейра по-късно разкри, че обявените гласове не са тези, които той е подал. Същото се случи и с този на Албания. Появиха се и твърдения, че някои треньори са били принудени да гласуват за Роналдо.

Така Роналдо вдигна втория си трофей, а погледът на Рибери по време на церемонията каза повече от хиляди думи. Девет години след скандала той призна, че все още е огорчен от случилото се. Днес, 13 години по-късно, това разочарование също не е отшумяло. Самият той казва, че нещо странно се е случило, когато срокът е бил удължен. Според него загубата му се дължи на политическа намеса.

Рибери обаче не беше първият играч на Байерн, когото лишиха от "Златната топка". Преди него феновете на баварците оплакваха Оливър Кан. Французинът дори не беше последният, защото случаят с Роберт Левандовски през 2020 и 2021 година стои като едно черно петно в историята. Или по-скоро моментът, в който футболният свят загуби вярата във "France Football", а "Златната топка" изгуби смисъла си. Сега привържениците на Байерн се надяват най-накрая да получат справедливост и да видят най-престижната индивидуална награда в ръцете на Хари Кейн.

Автор: Дария Александрова

ОЩЕ от "Пас към миналото": Преди милиардите и скъпите селекции: Как един квартал покори футболна Европа