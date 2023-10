Халф на Юве дължал 3 млн. евро на букмейкъри, заплашили го, че ще му счупят краката

Както е известно, 22-годишният полузащитник бе наказан да не играе футбол 12 месеца, след като бе признат за виновен по обвиненията за нерегламентирани залози на мачове в Италия.

Медиите на Ботуша разкриха днес част от свидетелските показания на полузащитника пред прокуратурата. Той обяснил, че е започнал да залага за забавление в свободното си време. Лека-полека обаче Фаджоли станал зависим и до септември 2022-ра е дължал над 250 хиляди евро на нелегални букмейкъри.

Juventus midfielder Nicolo Fagioli has spoken about extreme threats of violence as he owed illegal gambling sites over $3million.https://t.co/Qo3jQnJn2K pic.twitter.com/OtZDfCetuu