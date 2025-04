Велико шоу! Интер вкара 3 на Барса, но не победи в Шампионска лига

Европейските грандове Барселона и Интер сътвориха невероятно шоу, но не успяха да се победят след равенство 3:3 в първи мач от 1/2-финалите на Шампионска лига. "Нерадзурите" поведоха с два гола на Маркъс Тюрам и Дензъл Дъмфрис, но бяха изравнени от Ламин Ямал и Рафиня. Последва трети гол от Дъмфрис, преди да дойде ново изравняване на резултата след удар на Рафиня, превърнал се в автогол на Ян Зомер. Така двата тима оставиха всичко за реванша на "Джузепе Меаца" след седмица.

Срещата започна по мечтан начин за гостите от Милано, които откриха резултата още в първите секунди. Дензъл Дъмфрис намери Маркъс Тюрам в наказателното поле, а той отигра атрактивно с пета, за да матира Войчех Шчесни. Барса веднага упражни натиск, но без резултат. В средата на полувремето Интер шокира домакините и с втори гол: Дъмфрис скочи във въздуха и вкара със страничен удар от близка дистанция.

Отговорът на Барселона не закъсня - Ламин Ямал, който игра в мач номер 100 за Барса, демонстрира индивидуалната си класа, отбелязвайки страхотен гол във вратата на Ян Зомер. Малко по-късно 17-годишният испанец отново нахлу с финтове в противниковата пеналтерия, преодолявайки няколко играчи, а накрая стреля към вратата, а но Зомер успя да избие удара му в гредата. В 38-ата минута Барса стигна до изравнителен гол: Рафиня намери Феран Торес, който вкара за 2:2.

Още: ПСЖ не е лесен като Реал Мадрид: Арсенал бе излъган от "принцовете", които мечтаят за исторически триумф

Точно преди почивката Жул Кунде получи контузия и бе заменен от Ерик Гарсия. На почивката Ханзи Флик извърши и още една смяна, включвайки Роналд Араухо. Смени настъпиха и в състава на Интер, като на терена се появиха Мехди Тареми и Карлуш Аугусто. В 64-ата минута Интер отново излезе напред в резултата: Хакан Чалханоглу центрира от корнер, а Дъмфрис се извиси над всички, стреля с глава, а топката се отклони от Араухо, за да се озове в мрежата на Шчесни.

Само минута по-късно Барселона отново изравни резултата. Каталунците направиха заучено изпълнение на корнер, като топката бе извадена пред наказателното поле, където Рафиня стреля от дистанция. Топката се отклони от напречния стълб, а след това срещна главата на Ян Зомер, който си отбеляза автогол за 3:3. В 75-ата Интер пак вкара гол, но попадението бе отменено заради засада.

Малко по-късно Рафиня застраши вратата на Зомер, а пък опит на Ламин Ямал за центриране срещна гредата. До края пак Рафиня можеше да вкара, но Интер оцеля и запази равенството преди реванша в Милано на 6 май. За Играч на мача бе избран Дъмфрис, а Рафиня пък задмина рекорда на Лионел Меси по голови участия в Шампионска лига в рамките на един сезон.

Още: УЕФА готви три големи промени в Шампионска лига, които ще направят турнира още по-интересен

Lamine Yamal put on a clinic in his 100th game for Barcelona. 💯



He became the youngest ever goalscorer in a Champions League semi-final and was unplayable throughout.



His game by numbers vs. Inter:



102 touches

17 touches in opp. box

10 crosses

8 duels won

6 successful… pic.twitter.com/9ehl3S5Vte