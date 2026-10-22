Хари Кейн намекна, че ще спечели "Златната топка"

Поредната награда на Хари Кейн за "Играч на мача" в сряда в Шампонската лига срещу Арсенал само подчерта статута му на фаворит за спечелване на престижната награда "Златната топка" в понеделник, пише ДПА. Фактът, че церемонията по връчването на наградите ще се състои в Лондон - градът, в който е роден и където дълги години е играл за Тотнъм, ще направи събитието още по-специално за нападателя на Байерн Мюнхен.

Хари Кейн: "Не обичам да говоря за себе си"

"Би било огромна чест", заяви Хари Кейн пред "TNT Sport". Той говори за "голяма вечер, която може да се превърне в нещо специално за мен". "Ясно съм казал, че не обичам да говоря за себе си, но знам, че ще бъде огромно постижение, ако това се случи", добави той. 33-годишният Кейн направи зашеметяваща асистенция за Алфонсо Дейвис и реализира дузпа при равенството 2:2 на Байерн с Арсенал. Той отбеляза гол в десети пореден мач в елитния турнир - постижение, което преди него е успял да постигне само Кристиано Роналдо, когато вкара в 11 мача. Кейн ще изравни рекорда на бившия носител на "Златната топка", ако отбележи гол и следващия месец срещу Атлетико Мадрид.

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"Той е безспорен победител"

Треньорът на Байерн Винсент Компани също похвали Хари Кейн. "Той просто има отлично усещане кога да се оттегли назад и да се придвижи в различни зони", каза Компани. "Когато централните защитници излязат напред и Хари има малко време с топката, той може да покаже невероятните си умения с дълги и прецизни пасове. Това ни позволява да проникнем зад отбраната и да създадем опасни положения", завърши белгийския специалист. "Той е безспорен победител. Статистиките му говорят сами за себе си. Годината, която имаше, беше забележителна", заяви полузащитникът на Арсенал и националния отбор на Англия Деклан Райс. Други водещи претенденти са Ламин Ямал, Килиан Мбапе и Усман Дембеле.

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