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Зрелище в Мюнхен, но без победител! 4 гола между Байерн и Арсенал в Шампионска лига

21 октомври 2026, 23:56 часа 1010 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зрелище в Мюнхен, но без победител! 4 гола между Байерн и Арсенал в Шампионска лига

Мегасблъсъкът между Байерн Мюнхен и Арсенал в Шампионска лига не излъчи победител. Двата тима играха много равностойно и завършиха 2:2 при срещата си на "Алианц Арена". Хари Кейн отбеляза гол и даде асистенция, но и това не стигна на баварците за трите точки. "Артилеристите" излязоха напред в резултата, след това допуснаха пълен обрат, а в края на редовното време успяха да се доберат до равенството.

Без победител между Байерн Мюнхен и Арсенал

"Артилеристите" установиха контрол над топката в началните минути, но не успяха да пробият баварската защита. В 10-а минута се стигна до неприятен момент в срещата, когато Букайо Сака бе принудително заменен, след като получи контузия в бедрото. На терена се появи Еберечи Езе. Първата по-опасна ситуация се разигра чак в 20-а минута, когато Рикардо Калафиори стреля далеч над вратата след корнер. Секунди по-късно светкавична атака на Байерн завърши с точен удар на Серж Гнабри, който Давид Рая улови без проблем. Арсенал се задейства и в 25-а минута излезе напред в резултата чрез резервата Еберечи Езе. Първоначално съдията отмени гола, но след намесата на ВАР се видя, че Йосип Станишич покрива с върха на лакътя си.

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Баварците се задействаха след допуснатия гол и скоро изравниха. Това се случи в 35-а минута, когато Хари Кейн пусна отличен пас към Алфонсо Дейвис, а той не пропусна да се разпише за 1:1. Малко след това канадецът, който играе по левия фланг на атаката в днешния двубой, и Серж Гнабри се сблъскаха пред наказателното поле и пропиляха добра възможност. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство.

Алфонсо Дейвис

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На почивката Венсан Компани извърши една смяна, заменяйки Ким мин Джае за Йонатан Та. В самото начало на втората част Мануел Нойер направи феноменално спасяване, за да опази вратата си от още едно попадение след удар с глава на Бруно Гимараеш от корнер. При ответната атака Исмаел Сайбари направи фрапантен пропуск, но се оказа, че е бил в засада. Секунди по-късно Дайо Упамекано се понесе в атака, разигра с Гнабри, който качи топката на главата му, но Рая направи страхотно спасяване с една ръка срещу френския бранител. В 53-а минута Езе стреля от малък ъгъл, но Нойер успя да отрази.

Кейн запечата пълния обрат на Байерн

В 58-а минута съдията отсъди дузпа в полза на Байерн Мюнхен, след като топката летеше към мрежата, но Юриен Тимбер я спря с ръка. Хари Кейн застана зад топката и бе точен за 2:1. В 66-а минута се стигна до сериозно разбъркване в наказателното поле на домакините след пряк свободен удар, но отборът на Компани се справи. Германският шампион отговори с бърза атака, завършила с неточен изстрел на Конрад Лаймер. Четвърт час преди края вратарят на "артилеристите" отрази добър удар на появилия се от пейката Луис Диас. Футболистите на Арсенал оказаха натиск в търсене на изравнителното попадение и в крайна сметка стигнаха до него чрез Деклан Райс в 81-а минута. В заключителните етапи от двубоя Нойер отрази добър удар на Тимбер. Така двата тима трябваше да се задоволят с точката.

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Байерн Мюнхен Шампионска лига Арсенал
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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