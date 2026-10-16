Ираола готви нови промени в Ливърпул, докато трима асове са под въпрос

Ливърпул все още не е наясно дали ще може да разчита на Коди Гакпо, Александър Исак и Доминик Собослай за предстоящия сблъсък с Брентфорд от Висшата лига. Тримата футболисти пропуснаха последните два мача на "червените" заради контузии, получени по време на паузите за националните отбори през септември и октомври. Решението за участието им ще бъде взето след последната тренировка преди двубоя. Мениджърът Андони Ираола призна, че все още има известна надежда за завръщането им.

Окончателният избор на Ираола за тримата контузени футболисти предстои

„Рано е да кажем, предстои ни още една тренировка. Очевидно те не бяха готови за мача с ЛАСК. Трябва да изчакаме и да видим. Мисля, че все още е твърде рано, но за разлика от предишните срещи, когато бях сигурен, че са извън сметките, този път оставям вратата отворена“, заяви Ираола.

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Ливърпул трябва да се изправи срещу Брентфорд по-малко от 72 часа след победата си в Шампионска лига в Австрия. След това на "червените" им предстои и ново европейско предизвикателство срещу Виляреал, което допълнително увеличава нуждата от достатъчно здрави футболисти. Ираола подчерта, че при толкова сгъстен календар дълбочината на състава е от съществено значение. Според него треньорският щаб ще трябва да продължи да прави промени в стартовия състав, за да разпредели натоварването между играчите.

„В този период, когато играем буквално на всеки три дни, са ти нужни повече футболисти. Затова и направихме някои промени вчера. Ще се наложи да правим ротации отново през уикенда, както и след още три дни, когато се изправяме срещу Виляреал. Имаме нужда от всеки един играч. Рано или късно всеки ще получи своя шанс, затова всички трябва да са готови“, допълни испанският специалист.

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