Играч на Ливърпул попадна в списъка с "врагове на Украйна", вицепремиерът на родината му се намеси

Звезда на Ливърпул се оказа в центъра на политическа буря, след като беше включен в списък с "врагове на Украйна" заедно с баща си. Става въпрос за Милош Керкез. Това се случи след инцидент, в който бяха замесени унгарският защитник и националния отбор на Украйна по време на първата им среща в Лигата на нациите през настоящата пауза за международни мачове. Украйна спечели с 1:0 в Будапеща на 25 септември в мач, който беше белязан от няколко ожесточени сблъсъка.

Как звездата на Ливърпул попадна в списъка с "врагове на Украйна"

В един момент съотборникът на Керкез в унгарския национален отбор и в Ливърпул Доминик Собослай се забърка в сблъсък с украинския играч Виктор Циганков. Докато двамата изразяваха недоволството си, Керкез се втурна към Циганков и го хвана за яката. В защита на сина си бащата на Керкез, Себастиян, който е от сръбски произход, е качил снимка от инцидента в профила си в социалните мрежи, придружена от песента "Russian Paradise" на рапъра AK-47. Някои тълкуват това като препратка към продължаващия конфликт в Украйна.

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Реакция от вицепремиера на Унгария

В резултат на това се смята, че и двамата от фамилията Керкез са включени в "Миротворец" - база данни с "врагове на Украйна", която съдържа снимки и подробна информация за включените в нея лица. Трябва обаче да се отбележи, че списъкът не се управлява от украинското правителство и не е свързан с него. Инцидентът обаче превърна спортния въпрос в политически, като унгарският вицепремиер и министър на външните работи Анита Орбан се намеси и осъди възможните заплахи, отправени към левия защитник.

В социалните мрежи тя написа: "Категорично осъждам стигматизацията, всякаква форма на включване в черни списъци и всякакви потенциални заплахи, отправени към унгарските граждани Милош Керкез и Балаж Хидвеги. През целия уикенд, успоредно с правителственото заседание, бях в постоянна връзка с представители на украинското правителство, Унгарската футболна федерация, посолството и моите колеги, за да гарантирам, че всички засегнати страни предприемат действия в рамките на съответните си сфери на компетентност за разрешаване на ситуацията. Спортът трябва да се основава на постижения, общност и уважение. Благодаря на двете национални федерации за сътрудничеството им."

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