Яхти, имения и самолети за милиони: Разкриха тайна схема около Роман Абрамович

Ново журналистическо разследване разкрива как луксозни имоти, яхти и частни самолети за стотици милиони долари са били премахнати от счетоводните отчети на компания, свързана с бившия собственик на Челси Роман Абрамович. Според съвместното разследване на BBC Panorama и Бюрото за разследваща журналистика (TBIJ) кипърското подразделение на счетоводния гигант Deloitte е участвало в изготвянето на документи със задна дата, които са позволили прикриването на активи и избягването на данъци.

Как изчезват стотици милиони от отчетите?

В центъра на разкритията е кипърската компания Amiscan Investments, чиито първоначални счетоводни документи включвали луксозни активи за 672 милиона долара. Сред тях били имения във Великобритания и Франция, апартамент в Лондон, частни самолети, хеликоптери и суперяхтата Pelorus.

След промени в кипърското законодателство, изискващи по-голяма публичност на фирмените отчети, сътрудници на Абрамович предприели действия за прехвърляне на активите към дружество на Британските Вирджински острови.

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Според разследването документите били оформени така, че прехвърлянето да изглежда извършено години по-рано. Впоследствие Deloitte заверила отчетите, в които стойността на активите на Amiscan била сведена до около 75 хиляди долара.

Съмнения за мащабна схема

Разследващите журналисти твърдят, че са открили над 1000 корпоративни документа със задна дата, използвани в продължение на години за управление на офшорната империя на Абрамович. Според техните заключения схемите са позволили прикриването на активи за милиарди долари и избягването на значителни данъчни задължения.

Адвокатите на руския милиардер категорично отричат той да е участвал в укриване на данъци или съзнателно фалшифициране на документи. От Deloitte Кипър заявяват, че компанията спазва приложимото законодателство.

Абрамович продаде Челси през 2022 година след наложените му британски санкции заради руската инвазия в Украйна.

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