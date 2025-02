Кирил Десподов напусна Лига Европа, но записа уникално постижение в турнира

Най-добрият български футболист Кирил Десподов не успя да се класира за 1/8-финалите на Лига Европа. Българинът се появи като резерва при загубата от ФКСБ с 0:2 в реванш от плейофите за класиране за елиминационната фаза. За пореден важен двубой този сезон Десподов бе оставен резерва, като това се случи и в първия мач срещу ФКСБ. А това изглежда като нелогично решение предвид това, че Десподов държи уникално постижение от основната фаза на Лига Европа.

ПАОК едва се класира за плейофите на Лига Европа, след като завърши на 22-ро място в основната фаза (напред продължават първите 24 отбора). Въпреки това един футболист на гръцкия тим попадна в престижна класация за цялата основна фаза, в която се изиграха общо осем мача. И това е Кирил Десподов. Националът на България е в топ 5 на футболистите, които са дали най-много ключови подавания по време на мачовете от основната схема.

ОЩЕ: Кирил Десподов се нареди до звезди от Реал Мадрид, Барселона и Ливърпул

За тези осем мача Кирил Десподов даде цели 20 ключови паса, с което се нарежда на пето място. Пред него са Том Бишоф от Хофенхайм с 21, Бруно Фернандеш от Манчестър Юнайтед с 26, Райън Шерки от Олимпик Лион с 28 и Дрис Мертенс от Галатасарай с 38. В края на януари стана ясно още, че Десподов е в топ 10 по асистенции в Европа - поне що се отнася до времето, необходимо да направи асистенция, като се нареди до имена като Мохамед Салах и Ламин Ямал.

Most key passes in the #UEL league phase:



◎ 38 - Dries Mertens

◎ 28 - Rayan Cherki

◎ 26 - Bruno Fernandes

◎ 21 - Tom Bischof

◎ 20 - Kiril Despodov pic.twitter.com/pMtxp2dytd