Кукурея се смее последен: Испания триумфира, опровергавайки Гари Невил (СНИМКА)

Испанският бек Марк Кукурея се смя последен, след като английската легенда Гари Невил постави под въпрос дали Испания може да спечели Евро 2024 с него на терена. Невил се съмняваше, че Кукурея има всичко необходимо, за да бъде част от отбора, спечелил Европейското първенство, но испанецът доказа, че греши.

Невил направи този коментар по-рано по време на турнира, докато работеше като водещ за ITV, когато предположи, че Кукурея е една от причините, поради които смята, че Испания не може да спечели Еврото. Оказа се, че това не е вярно: Кукурея беше първият избор на Испания за ляв бек на турнира, въпреки че изживя труден сезон в Челси, и беше един от най-добрите играчи на испанския отбор, като дори асистира за победния гол на Микел Оярсабал срещу Англия на финала.

След това Кукурела публикува цитата на Невил в Инстаграм заедно с надпис: "Изминахме целия път, Гари. Благодаря ти за подкрепата".

🇪🇸 Marc Cucurella replies to Gary Neville: “We went all the way, Gary. Thanks for your support”. pic.twitter.com/RXYw9sMkaf