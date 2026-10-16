Късна драма: Ювентус се измъкна от резил в Испания, ОФИ Крит на косъм от нов подвиг в Лига Европа (РЕЗУЛТАТИ)

Вторият кръг от основната фаза на Лига Европа донесе нови интересни резултати, които направиха надпреварата още по-интересна. Освен гостуването на Левски на НЕК Ниймеген, в други от късните срещи Ювентус взе победа след късен обрат като гост на Селта Виго в Испания, а ОФИ Крит остана на косъм от това да вземе точка от Рен във Франция. Носителят на Купата и Суперкупата на Гърция поведе, но допусна 2 късни гола и загуби.

Ювентус победи Селта Виго се спаси от резил в Испания

Ювентус имаше известно предимство пред Селта Виго през първото полувреме, като организира повече атаки и беше по-активният от двата отбора. "Бианконерите" владееха топката през по-голямата аст от времето, като само през първата част отправиха 7 удара към противниковата врата. Но Селта Виго поведе в резултата в 18-ата минута с гол на Уго Алварес. Резултатът остана 1:0 в полза на домакините до почивката. Но Ювентус успя да се върне в мача 13 минути след подновяването на играта. За тима, воден от Лучано Спалети, се разписа Ник Волтемаде. Резултатът вървеше равен до последно, но във втората минута на добавеното време Рандал Коло-Муани осъществи обрата. Така Ювентус спечели с 2:1.

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🚨 Abdelhamid Ait Boudlal 90' 🇫🇷 Rennes 2-1 OFI 🇬🇷 https://t.co/Rt3FOlqG21 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 15, 2026

ОФИ Крит беше на косъм от чудото в Рен

След като отстрани ЦСКА в плейофите за влизане в Лига Европа, ОФИ Крит продължи с добирте си изяви в Европа. В първия кръг носителите на Суперкупата на Гърция победиха Хофенхайм с 2:0, а във втората си среща от втория по сила европейки клубен тирнир, те поведоха като гост на френския Рен. Автор на попадението беше Таксиархис Фунтас, който вкара в 10-ата минута. Но "червено-черните" изравниха в 76-ата минута чрез Махамаду Нагида. В последната минута на редовното време Рен стигна до пълния обрат с гол на Абделхамид Аит Будлал. Така ОФИ Крит остана с празни ръце, а "червено-черните" се поздравиха с победа с 2:1.

Всички резултати от Лига Европа - 15.10.2026

АЗ Алкмаар 2:1 Апоел Беер Шева

РБ Залцбург 0:4 Милан

Лех Познан 0:4 Байер Леверкузен

Лион 3:2 Кристъл Палас

Роял Юнион Сент-Жилоа 1:1 Реал Сосиедад

Спарта Прага 1:1 Лилестрьом

Торенсе 1:2 Съндерланд

Целие 0:3 Омония Никозия

Бенфика 4:1 Селтик

Борнемут 3:0 Щурм Грац

Динамо Загреб 1:0 Андерлехт

Марсилия 0:1 Олимпиакос

НЕК Ниймеген 1:1 Левски

Рен 2:1 ОФИ Крит

Селта Виго 1:2 Ювентус

Ференцварош 2:1 Виктория Пилзен

Хофенхайм 2:3 Бешикташ

Ягелония 3:1 Арарат-Армения

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