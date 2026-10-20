Легенда на Ман Юнайтед съжалява за звезда от Световното, отишла в Ман Сити

Бившият английски национал и легенда на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд призна, че изпитва дълбоко разочарование от факта, че "червените дяволи" не са успели да привлекат Аюб Буади, преди той да се присъедини към Манчестър Сити. 19-годишният марокански талант вече започна да оправдава рекордната си цена с впечатляващи изяви под ръководството на мениджъра Енцо Мареска в Сити. Фърдинанд изрази огромното си огорчение от това, че в Юнайтед са пропуснали възможността да подпишат с Буади.

Аюб Буади е най-скъпият тийнейджър във Висшата лига

През лятото "гражданите" си осигуриха услугите на мароканския полузащитник срещу внушителната сума от 86 милиона паунда, превръщайки го в най-скъпия тийнейджър в историята на Висшата лига. Аюб Буади пристигна на стадион "Етихад" с петгодишен договор - част от сериозното преструктуриране на полузащитата, предприето от Сити след напускането на Родри и Тиджани Райндерс. Разочарованието на "Олд Трафорд" се засилва от факта, че Буади не губи време, за да докаже защо е бил един от най-желаните млади таланти в европейския футбол. Фърдинанд отбеляза, че от повече от година говори за качествата на младежа, призовавайки водещите клубове да обърнат внимание на таланта.

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Рио Фърдинанд: "Сумата се оказа твърде висока"

"Видяхте ли момента, в който Буади влезе в игра? Ето защо говорех за него през последната година и по време на летния трансферен прозорец", каза Рио Фърдинанд в своя YouTube канал и добави: "Той влезе и показа на ПСЖ, че може би са изпуснали играч, който е бил буквално под носа им, докато се е състезавал във Франция. Той навърши 19 години този месец, нали? Трансферната му сума се равнява на тази за Андрей Сантос и Юри Тилеманс взети заедно. Манчестър Юнайтед имаха интерес към него - 100%, но сумата се оказа твърде висока. Само онова кратко включване срещу ПСЖ те кара да си кажеш "О, не мога да повярвам, че го изпуснахме. Просто не мога да повярвам". Толкова ме е яд, наистина много ме е яд! Той е страхотен! Толкова е спокоен под напрежение", коментира Фърдинанд.

"Манчестър Сити имат толкова много мачове, че могат да разпределят натоварването. Предвид възрастта му, в началото могат да го пускат в игра по-пестеливо, но скоро това вече няма да бъде достатъчно, защото той е невероятен футболист", коментира още Рио Фърдинанд.

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