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4 години по-късно: Ерик тен Хаг разкри истината за скандала с Кристиано Роналдо

20 октомври 2026, 13:28 часа 963 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
4 години по-късно: Ерик тен Хаг разкри истината за скандала с Кристиано Роналдо

Конфликтът между Ерик тен Хаг и Кристиано Роналдо отново бе разпален чрез последните разкрития на бившия треньор на Манчестър Юнайтед. Нидерландецът пристигна на "Олд Трафорд" през април 2022 година и прекара две години и половина край тъчлинията, преди да бъде уволнен през октомври 2024 година, когато отборът заемаше 14-то място във Висшата лига. Тен Хаг изведе тима до триумф за "Карабао Къп" и Купата на Англия, обаче престоят му начело ще бъде запомнен с конфликта с Роналдо.

Конфликтът между Роналдо и Тен Хаг, който предизвика напускането на португалеца

Когато Тен Хаг пристигна в клуба, Роналдо вече беше там от осем месеца. За португалската суперзвезда това бе завръщане на "Олд Трафорд", след като напусна през 2009 година в посока Реал Мадрид. Но вторият му престой скоро се обърна в негативна посока, когато той отказа да влезе като резерва при победата с 2:0 над Тотнъм Хотспър през октомври 2022 г., а по-късно Тен Хаг го извади от състава за мача срещу Челси. След като беше принуден да тренира отделно от първия отбор, Роналдо даде откровено и взривно интервю за Пиърс Морган, в което заяви, че се чувства "предаден" от клуба и че "няма никакво уважение" към треньора.

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Ерик тен Хаг и Кристиано Роналдо

Според информациите, Тен Хаг е влязъл в конфликт с легендарния нападател по повод позиционирането му в наказателното поле, изискванията за връщането му назад, игровото време и авторитета, и почти четири години след тази разпра, той най-накрая разказа своята версия за събитията. В интервю за "The Athletic" нидерландецът заяви, че Роналдо се е оттеглял от тренировките, не отговарял на изискванията му и не изпълнявал част от правилата му. В крайна сметка португалецът не беше склонен да се съобрази с тактиката на Тен Хаг и с темпото на игра, необходимо за участието в неговата система, което доведе до напускането му в посока Ал Насър в края на 2022 година.

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"Конфронтирах го с това", спомни си Тен Хаг. "Много пъти му казвах: "Рони, всички искат да работят за теб, за да те поставят в правилната позиция, но ако не можеш сам да се позиционираш в наказателното поле, няма как да вкараш гол". Той не беше способен да го направи. Грешно е да ми се приписва, че съм очаквал от него да упражнява пресинг, че е изтощен. Но той не можеше. Не тичаше нито когато имаше топката, нито когато я нямаше. Причината беше, че не се беше подготвил. Всеки топ отбор трябва да подкрепя топ играча, но топ играчът трябва да работи за отбора. Той казваше на играчите: "Пестете си краката на тренировките". Разбирам го, когато си в отлична форма, имаш тренировки, можеш да си пестиш краката. Но първо трябва да се тренираш, за да достигнеш нужното ниво на физическа подготовка."

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Кристиано Роналдо Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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