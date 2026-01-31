Лудогорец чупи рекорди с класирането си в Лига Европа

След победата с 1:0 над Ница, Лудогорец си осигури участие на плейофите в Лига Европа. Освен че това е престижно постижение само по себе си за роден клуб, „орлите“ могат да подобрят три рекорда с участието си в елиминационната фаза. Жребият отреди българския шампион да се срещне с унгарския Ференцварош. Тук рекордът се дължи основно на късмет, докато другите два ще бъдат изцяло по заслуги на отбора от Разград.

Лудогорец и Ференцварош са първите отбори, които ще се срещнат 5 пъти в рамките на един сезон в Европа

Лудогорец вече изигра три мача срещу Ференцварош през настоящия сезон – два в квалификациите за Шампионска лига и един в основната фаза на Лига Европа. С двете срещи, които двата тима ще проведат помежду си в плейофния кръг, те ще поставят абсолютен рекорд, твърди „Opta Sports“. Никога досега два отбора не са се сблъсквали 5 пъти в европейските клубни турнири в рамките на един сезон. Докато този рекорд се дължи основно на жребия, другите два са изцяло заслуги на Лудогорец.

Лудогорец е първият български отбор, който ще изиграе 18 мача за един сезон в Европа

„Орлите“ със сигурност ще станат първият роден отбор, който играе 18 мача в Европа за един сезон. Разградчани изиграха 6 срещи в квалификациите за Шампионска лига, 2 в квалификациите за Лига Европа и 8 в основната фаза. С тях изравняват собствения си рекорд от сезон 2013/14. А след като изиграят двата мача срещу Ференцварош на 19 и 26 февруари, бройката ще достигне 18. Другият рекорд, който Лудогорец може да подобри е за отбелязани голове от роден клуб за един сезон в Европа. Най-високото постижение до момента е 24 попадения, а Лудогорец вече има 23.

