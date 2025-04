Магията на футбола! Третодивизионен тим шокира и заби звучен шамар на шампиона на Германия

Актуалният шампион на Бундеслигата Байер Леверкузен допусна изненадваща загуба с 1:2 от третодивизионния Арминия Билефелд в двубой от 1/2-финалите на на Купата на Германия. На „Шюко Арена“ в Билефелд Йонатан Та изведе елитния тим напред в резултата в 17-ата минута. Мариус Ворл и Максимилиан Гросер обаче реализираха за осъществяването на пълен обрат и детронирането на "аспирините", които триумфираха през миналата година в надпреварата.

Съвсем логично, момчетата на Шаби Алонсо натиснаха в началото. Действията им се материализираха в 17-ата минута, когато Та засече центриране от корнер на Амин Адли за 0:1. Само 180 секунди по-късно Ворл матира Лукаш Храдецки с хубав изстрел и изравни. Вратарят на Леверкузен направи едно спасяване, преди в добавеното време на първата част пак да остане безпомощен.

Луис Опи центрира от статично положение на втора греда, където Максимилиан Гросер засече и прати топката в мрежата. След почивката "аспирините" опитаха да отговорят, но се затрудняваха в създаването на чисти голови положения. В 73-тата минута появилият се от скамейката Виктор Бонифас шутира опасно. Йонас Керскен обаче демонстрира страхотен рефлекс и съхрани преднината на Арминия.

Стражът се намеси и в 81-вата минута, за да спре Шик. Така третодивизионният тим, който пренаписа историята си, се класира за първи финал в турнира, където ще премери сили с победителя от мача между Щутгарт и РБ Лайпциг.

