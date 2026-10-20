Ман Сити трябва да бъде пратен в девета глуха, но Висшата лига никога няма да си направи такова харакири

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Еми да, така си е. Няма какво да се лъжем, да си виновен по 114 от 115 обвинения срещу теб е като да си бразилец на 1/2-финала на Световното през 2014 г. Вкарал си гол, ама какво от това, като си допуснал 7? И оттогава стремглаво надолу. Така тръгна бразилския национален отбор. Това трябва да се случи и с Манчестър Сити, но за разлика от "селесао", тук нещата не зависят само от "гражданите". Докато бразилците сами си съсипаха футбола, то срещу Манчестър Сити действия трябва да предприеме самата Висша лига. А тя няма да го направи.

Манчестър Сити трябва да бъде наказан

Няма смисъл да си говорим за отнемане на титли и медали. Манчестър Сити си ги спечели на терена и това няма как да бъде променено. След 100 никой няма да се обърне към историята и да се чуди как "гражданите" са спечелили толкова трофеи, а после са им били взети. В случая санкцията трябва да е много по-сурова. Нещо, което наистина да накаже клуба, който е нарушил правилата по толкова начини толкова пъти.

Висшата лига вече показа, че може да отнема точки

Независимо дали е отнемане на точки или директно пращане в по-долните дивизии, няма значение. Но понеже през последните години се отнемаха точки на два отбора от Висшата лига, ще разгледаме този вариант. Нотингам Форест се прости с 4 точки. А Евертън отнесе наказание от минус 8 пункта. 6 за едно провинение и 2 за друго. Да, знам, че тези два слуая нямат нищо общо с този на Манчестър Сити, но пропорционално погледанто, "гражданите" трябва да останат с между 228 и 684 точки по-малко. И двата случая ще бъдат фатални за тях. Трябва да вземем под внимание и факта, че Нотингам Форест първоначално беше наказан с 6 точки, но наказанието беше намалено, след като от клуба съдействаха на Висшата лига. Такова нещо при Ман Сити нямаше.

Пеп Гуардиола доказа, че Манчестър Сити е виновен

И да, нито съм финансов експерт, нито това са точните числа, които ще влязат в сила срещу Манчестър Сити. Тази проста математика е много далече от реалността. Лошото е, че и евентуално наказание за "гражданите" е далеч от реалността. В момента те обжалват и въпреки всички слухове, че санкцията им ще бъде ясна до месец, аз съм на мнение, че поне половината им футболисти ще бъдат пенсионирани, докато решението на съда стане окончателно. Но и събитията извън съдебната зала говорят за това колко са виновни. Най-простият пример е Пеп Гуардоола. Преди 1-2 години той заяви, че не знае за никакви нарушения, но ако разбере, че обвиненията са истина, ще се махне от Ман Сити. Е, Пеп си тръгна в най-подходящия момент.

Висшата лига няма да накаже сериозно "гражданите"

Но може да се окаже, че превантивната му мярка е била напълно безполезна. И най-вероятно ще стане точно така. Ман Сити ще се размине с добре познатото "пошляпване през ръцете" и след това все едно нищо не е било. Но другите клубове щели да се вдигнат на бунт. Спокойно, Висшата лига ще потуши напрежението. Ще залъже останалите с нещо ново и всичко ще отшуми. Всяко чудо за три дни, нали знаете?

Ман Сити прави много пари на Висшата лига

Много ясно, че от Висшата лига няма да посегнат на Ман Сити. Та нали именно "гражданите" са една от големите им машини за пари. Те сами се опълчват на "червения картел". Това е все едно да си отрежат сами удобната ръка. Пък и историята вече е виждала такъв прецедент. В Англия няма как да рискуват бъдещето на Висшата лига когато знаят какво се случи в Серия А. Без никакво съмнение най-силното първенство в края на 20-и и началото на 21-ви век. Но тогава италианците сами си направиха харакири. Заради честта.

"Калчополи" е перфектен пример

Няма как поне да не сте чували за "Калчополи" - скандала, след който Ювентус е изхвърлен в Серия Б и са му отнети титли през 2006 г. Е, още тогава италианският футбол не беше в същата сила, в която се намираше през последните години на 20-и век, но все още беше на върха. Обаче след като веднъж е компрометирано едно голямо първенство, все по-малко от най-изявените звезди имат желание да играят там. 20 години на постоянно падане на качеството и Серия А вече дори не е близо до това да бъде нито най-добрия, нито най-привлекатлния шампионат.

В Италия всичко се срина за 20 години

Грандовете са в най-лошите си години от десетилетия насам, а самият Ювентус е неразпознаваем. Всички големи отбори в Италия имат значително по-малки финасови възможности дори от средняците във Висшата лига. В Шампионска лига Интер стигна с мъка до два финала, които загуби категорично. Емблематичен отбор като Фиорентина е в огромна криза. Бреша фалира и вече не съществува. Преди време Парма имаше големи проблеми и изпадна от Серия А. Националният отбор на Италия също страда - не се класира на последните три световни първенства. И още, и още проблеми. Които не идват само и единствено от онова наказание на Ювентус, но то без никакво съмнение е сред основните причини.

Висшата лига няма да се излъже да изхвърли Манчестър Сити

Като погледнем всичко това, можем само да мечтаем Манчестър Сити да си получи залуженото и да бъде изхвърлен от Висшата лига. Дали ще играе в Чемпиъншип или в някое друго от долните нива - няма никакво значение. Няма и да има, щом няма да се случи. В крайна сметка парите движат футбола от много години. А ако от Висшата лига знаят, че това да накажат сурово Ман Сити ще им струва повече от скъпо, няма как да не предпочетат да изтърпят една турболенция от протести сега, отколкото да страдат в следващите години.