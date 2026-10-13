Защо Гърция бие Германия, а под дъното зад нея - България?

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След последното обновяване на световната ранглиста на ФИФА, България падна още по-надолу в класирането. Преди дългата пауза за националните отбори, в която пренаписахме историята си, но по лшия начин, ние бяхме на 85 място в света. Е, честито, вече сме 90-и. Честно казано аз дори се учудвам, че имаме място в топ 100 след такива резултати.

Падението на България е много сериозно

Според мен все още не сме осъзнали колко сериозно е да допуснем обрат и да загубим от Люксембург вкъщи. Или да правим измъчен равен с Естония, или Исландия да ни бие както си иска. Проблемът е много по-сериозен, но на нас вече до такава степен не ни пука, че или наистина не го виждаме, или избираме да се правим, че не е там.

БФС се подиграва с нас

А най-лошото е, че абсолютно всички сме наясно къде се корени проблема и отново никой нищо не прави, за да го реши. Филип Кръстев говори с точни примери в национален ефир. Но едва ли е докоснал някой до такава степен, че нещо да се промени. Хора от ръководството на БФС излизат и казват, че понеже българските школи са зле, от Централата са направили своя собствена програма. Да, прекрасна инициатива. Ама вие май се шегувате с нас, а? Осъзнавате ли колко смешно и жалко звучи това? Хората, от които до голяма степен зависи това как клубовете ще работят с децата и юношите си открито казват, че не могат да решат проблема и ще замажат леко положението.

Съседите ни просперират, а ние се въртим в кръг

Били чакали резултати, ама няма да дойдат скоро. През това време да търсим хора, израстнали в чужбина. Илия Груев и Лукас Петков ги даде за пример, и двамата продукт на немската школа. Няма място да се чудим защо те са ни най-добрите футболисти. Единствените, които играят в някое от топ 5 първенствата. И докато ние гоним собствената си опашка, всичките ни съседи бълват таланти и се класират по големи форуми.

Гърция няма загуба от Германия, Нидерландия и Сърбия

Най-пресният пример - Гърция. Те спечелиха Евро 2004, което беше и последният наш голям форум. Да, с грозен футбол, да с измъчени минимални победи. Е, имам новина за вас. Вече дори Гърция не играе "балкански" футбол. И това веднага даде резултати. Ето и последните им 4 мача от Лигата на нациите - 0:0 при домакинство на Германия, 2:2 с Нидерландия вкъщи, победа с 1:0 като гост на Германия и зрелищна победа с 2:1 след обрат с гол в последната минута на гости на Сърбия. Това не ви ли звучи познато? Убедителни резултати срещу съперници на световно ниво. Май това беше България, а? Но преди колко години...

Гърците играят, а ние гледаме

Отново поглеждам към ранглистата на ФИФА. Гърция е на 41-во място. А преди паузата и тези резултати беше на 46-то. И ще продължава да върви нагоре, аз не виждам друг вариант. А когато видим футболстите им - по-голямата част от тях играе в чужбина. Говорим за първенства като Висшата лига, Ла Лига, Бундеслигата, Серия А. И то не един и двама се подвизават там. Португалия, Турция, САЩ, имат хора навсякъде. А дори тези, които играят в гръцкото първенство, са все от големите отбори - АЕК Атина, ПАОК, Панатинайкос и ОФИ Крит. Отбори, които по една или друга причина набраха популярност у нас през последните години.

Детско-юношеските школи - гнилият корен на България

Да не забравяме, че капитанът на националния ни отбор и един от най-обещаващите ни таланти играят в тези отбори. Но каква е причината Гърция да е толкова по-напред от нас? Е, и в това отношение можем да вземем голям пример от тях. Отново се връщаме към прословутите детско-юношеските школи. Нашият корен, който само знаем да обвиняваме, че съхне и гние отдавна. Но никой не се сети да го полее.

Гърция работи в правилната посока

Гърците, за разлика от нас, работят по въпроса. Те са променили изцяло подхода си към децата. При тях не се работи на парче или само в определени възрастови групи. Те не просто търсят следващия Стоичков или Бербатов. Те променят начина, по който съзадават футболисти. Въведена е система, която прави така, че всички школи да работят по по-съгласувани методи и принципи. Обучението на играчите не се определя спрямо това в кой клуб са, а според възръстта, етапа на развитие и потребностите на самия футболист.

Децата играят футбол

Най-съществените промени са в това как децата играят футбол. До определена възраст играта с глава е забранена, за да се държи възможно най-много време топката на земята. Така гърците развиват техническите умения на децата, способността им да боравят с топката и да се измъкват от трудни ситуации. Двустранните игри имат лимит. С покачването на възрастта децата от двама на двама започват да играят по трима в отбор, по четирима, максимум по 8 човека в отбор, докато не навършат поне 14 години. Това се прави с цел младите футболисти да участват в реални футболни ситуации.

Подборът се променя

И едно от най-важните неща - децата не се оценяват по физическите си качества докато се развиват, тъй като не всяко от тях ще се развие толкова бързо, колкото другите. За да не се изкушават треньорите да избрират по-бързите, високи и атлетични деца, които ще им носят победи. А за тяхна сметка по-късно развилите се да губят шанса си. И това са само основните промени. Не можем и да си представим колко по-различно работят от нас гърците по всички нива на футбола им.

Кога БФС направи нещо за детско-юношеския футбол?

А всичко изписано по-горе не са някакви измислици. Това е официална информация на Гръцката футболна федерация. Кога запоследно чухте или видяхте БФС да каже нещо градивно за развитието на младите футболисти у нас? Камо ли да наложи на великите български клубове да вършат подобна работа. Друг въпрос е колко са велики, ако са изгубили идентичността си. Но в България не се работи правилно с талантите, защото никой няма изгода от това. Простата истина. За да развиеш един футболист, ти с години трябва да влагаш средства и усилия в него. А той я успее, я не.

Българите предпочитат бизнеса

Нас не ни интересува, че там някъде може следващият Стоичков или Бербатов да стоят и да чакат някой да въведе гръцката система, за да станат велики. Та тя не е и гръцка, те не откриват топлата вода. Добрите примери са пред очите ни и ние сме напълно способни да ги използваме. Но истината ни спира. Много по-лесно и бързо е да вземем някой чужденец, да му вдигнем цената няколко пъти и да го продадем. Какво ни интересува, че от юношите някой може в бъдещето да струва стотици милиони и да прослави България?

Скоро и Люксембург ще ни задмине с пълна газ

Докато футболът ни живее ден за ден и се работи на парче, ще е така. Докато гледаме на футбола като на машина за пари, а не го виждаме като средство за развиване на таланти, ще сме на това дередже. Докато клубовете губят идентичността си и са на косъм да се разпаднат, няма какво да ни спаси. А ние явно не искаме да бъдем спасени. Не искаме да ни се помага. Ние си харесваме мястото където сме, да препродаваме чужденци, а българските таланти - кучета ги яли. И докато сме си тук, спокойно ще потъваме под дъното. А страни като Гърция, Исландия, а скоро и Люксембург, като погледнат назад, дори няма да ни виждат.