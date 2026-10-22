Маркус Гиздол: "Беше по-трудно отколкото очаквахме, трябва ни повече време"

ЦСКА завърши при равенство 2:2 при гостуването си на датския Нордселанд в мача си от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. "Червените" поведоха с гол на Леандро Годой, но домакините стигнаха до пълен обрат. Годой вкара втория си гол в мача само няколко минути преди края на срещата, за да оформи крайния резултат и да донесе първата точка на ЦСКА. Треньорът на "червените" Маркус Гиздол изказа мнение, че

Маркус Гиздол: "Първите 20 минути бяха много добри"

Ето какво каза Маркус Гиздол след края на срещата: "От една страна съм доволен, от друга - не толкова. Ако прегледаме целия мач, първите 20 минути бяха много добри за нас. След това стана по-трудно, отколкото очаквахме. Те са свикнали да играят на този терен. През втората част те контролираха по-добре мача. Разстоянието между линиите ни беше голямо. Трябва ни повече време да работим върху детайлите. За мен няма логика да дадат четири жълти картона, но не искам да коментирам, това е. Когато гостуваш в Европа и вземеш една точка, не е лошо"

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ЦСКА взе първа точка в Европа

Равенството на ЦСКА с Нордселанд доведе и до първа точка за "червените" в Лигата на конференциите. Отборите със само 1 точка след изиграването на 2 мача в турнира не са малко, което дава добри шансове на "армейците" да продължат към елиминационната фаза на турнира. Следващата среща на ЦСКА в Лигата на конференциите ще бъде домакинство на гръцкия Панатинайкос на 5 ноември.

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