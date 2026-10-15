"Моуриньо се бори със зъби и нокти": Легенда на Ливърпул постави бъдещето на Специалния в Реал Мадрид под въпрос

Испанският гранд Реал Мадрид победи Рома с 4:3 на стадион "Олимпико", като по този начин запази 100-процентовия си успех в груповата фаза на Шампионска лига благодарение на головете на Килиан Мбапе, Карлос Еспи, Ендрик и Антонио Рюдигер. Но отборът на Жозе Моуриньо губеше с 1:3, когато оставаха още осем минути от редовното време, преди Еспи да даде начало на драматичния обрат. По тази причина, въпреки победата, легендата на Ливърпул Джейми Карагър сподели, че вече има сериозни опасения относно бъдещето на Моуриньо на "Бернабеу".

Карагър постави под въпрос бъдещето на Моуриньо в Реал Мадрид

Водещата на CBS Sports Кейт Скот зададе въпрос на Карагър дали не е необичайно, че отборът на Реал Мадрид изглежда толкова слаб в защита под ръководството на Моуриньо, и попита дали Реал вече има идентичността на отбор на Специалния. Бившият английски национал обясни, че дори специалист с опита на Моуриньо не може да наложи стила си, тъй като в испанската столица треньорите са принудени да играят ролята на наставник на "кралския" клуб. Според него един от проблемите е, че отборът притежава твърде много класни играчи, които не могат да играят заедно.

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"Дори Моуриньо не може да бъде такъв в Реал Мадрид"

"Знаем, че Жозе Моуриньо е треньор с ясна структура и организация - това се вижда през цялата му кариера. Но дори и той не може да бъде такъв в Реал Мадрид. И просто изглежда, че дори в тези първи седмици на сезона той се бори със зъби и ноктите, разчитайки на голове в последната минута и обрати. Всъщност изобщо не изглеждат убедителни. Но правят точно толкова, колкото да не ти се струва, че всичко се разпада или че не работи. Просто се държат някак си. Очевидно има голяма разлика в точките спрямо Барселона в Ла Лига. Имат мач срещу тях през уикенда. Ако това се обърне зле, както вероятно може да се очаква - най-вероятно титлата в първенството ще е изгубена на този етап. Но той трябва да се опита да се задържи колкото може по-дълго и може би да спечели нещо от сезона под формата на трофей. Защото този отбор на Реал Мадрид вече е в третата си година без трофей", обясни Карагър.

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