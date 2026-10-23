Паралелно с Левски: Еду Гаспар ще работи в новия клуб на Бостанджиев

След като стана новия собственик на Левски, Атанас Бостанджиев инвестира и в друг клуб, където е собственик чрез инвестиционния фонд Sports Alpha Capital (SAC). Става въпрос за Нортхамптън Таун. В момента отборът се състезава в четвъртото ниво на английския футбол. А сега един от директорите на Левски Еду Гаспар ще работи като старши съветник на новите собственици на клуба от Лига 2.

Еду Гаспар официално е част от Нортхамптън Таун

Този ход на кариерата на Еду Гаспар е поредният в новата посока, която бразилецът пое. Преди време той работи в Арсенал, а преди да дойде в Левски беше в друг клуб от Висшата лига - Нотингам Форест. При "червените" той заемаше позицията на глобален футболен ръководител. През септември SAC, в който участва и бившият нападател на Милан Алешандре Пато, окончателно придоби Нортхамптън Таун. Клубът има нужда от подобрения, като в момента се намира на предпоследното 23-то място и е застрашен от изпадане, което означава да приключи с професионалния футбол.

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Нортхамптън и Левски стават все по-близки

Новината за назначаването на Еду Гаспар беше потвърдена от съпредседателя на Нортхамптън Жоао Хавиер на отворена среща с феновете на клуба. За момента Гаспар ще помага на "обущарите" при решаването на спортни въпроси на временна основа. С назначаването на Еду Гаспар връзката между Левски и Нортхамптън става още по-силна и дава предпоставки за по-близки взаимооношения между двата клуба.

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