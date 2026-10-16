Президентът на Ла Лига отговори на Реал Мадрид: "Те са вечната жертва"

След като Реал Мадрид поиска оставката на президента на Ла Лиха Хавиер Тебас, той отговори доста остро. Своеобразната война между двете страни ескалира след официалната позиция на "кралския клуб", а поредния повод за дразга между испанската лига и клуба беше решението наказанието на Винисиус Жуниор да остане и звездата да пропусне следващите няколко мача на Реал Мадрид. Тебас публикува отговора си в профила си в социалните мрежи.

Хавиер Тебас: "Методът им е винаги един и същ"

Ето какво написа Хавиер Тебас: "Ръководството на Реал Мадрид дирижира цял оркестър от говорители, а Реал Мадрид ТВ води тонa. Методът им е винаги един и същ: подбират се само удобните ситуации, повтаря се чувството за онеправданост, подклажда се подозрение и се посочват врагове. Този похват напомня за пропагандните механизми на Гьобелс - систематично повторение, изграждане на образ на врага и подчиняване на фактите на предварително начертан сценарий. Сравнението ми засяга единствено тези пропагандни техники, а не определена идеология или привържениците на клуба.

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"А той изисква Реал Мадрид винаги да бъде жертва"

Реал Мадрид ТВ е ключово звено в тази машина. Къде е пълният анализ на всеки изминал кръг? Къде са грешките, които вредят на останалите отбори, или тези, които облагодетелстват Реал? Ако поставят под същата лупа всички мачове, това ще развали сценария им. А той изисква Реал Мадрид винаги да бъде жертва. Същото се случва и с часовете на мачовете: показва се само онова, което създава усещане за ощетяване, а контекстът се укрива".

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