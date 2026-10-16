Дисциплинарната комисия реши дали Винисиус Жуниор ще играе срещу Барселона

Апелативната комисия на Испанската футболна федерация потвърди санкцията за звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор. Както е известно, бразилецът е наказан за четири мача след червения си картон от мача с Виляреал. Тогава той сложи край на головата си суша с попадение във вратата на "жълтата подводница", но се оказа, че е извършил нарушение в хода на атаката. Бразилецът дръпна за косата свой съперник и затова бе изгонен, а голът му - отменен.

Наказанието на Винисиус остава

Впоследствие той получи наказание от два мача за провинението си и още два заради реакцията си към решението на съдията Диас де Мера. Реал Мадрид подаде жалба с цел санкцията да бъде отменена или поне намалена, но Дисциплинарната комисия остана категорична и отхвърли молбата на "кралете". Това означава, че Винисиус ще пропусне мачовете от Ла Лига срещу Севиля, Барселона, Расинг Сантандер и Валенсия. Той ще се завърне в първенството едва след паузата за националните отбори, в двубоя срещу Селта Виго на 22 ноември.

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В жалбата, подадена пред апелативната комисия, бяха включени няколко искания. Всяко едно от тях и всички аргументи, изтъкнати от клуба, бяха отхвърлени. По отношение на изгонването дисциплинарният орган на Испанската футболна федерация обясни, че съдията не е допуснал явна съществена грешка. Това е пореден удар по амбициите на Реал Мадрид, който през последните дни се вдигна на "война" срещу съдиите в Испания и обвини Ла Лига, че се опитва да ги ощети. Последваха коментари от страна на президента на шампионата Хавиер Тебас, а кулминацията дойде, когато "кралете" официално го призоваха да си подаде оставката незабавно.

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