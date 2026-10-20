ПСЖ и Барселона дадоха всичко в 6-голов спектакъл, завършил с победа за парижани в Шампионска лига

Без никакво съмнение домакинството на ПСЖ на Барселона е най-интересната част от програмата на първия ден на третия кръг от основната фаза на Шампионска лига. Двата отбора изиграха изключително динамичен двубой с много положения и пред двете врати. Но високите обороти доведоха до контузии и в двата лагера. ПСЖ поведе, но Барселона успя да изравни

ПСЖ поведе преди почивката

Още от първите минути и двата отбора хвърлиха много сили, като оборотите се качиха много високо почти веднага. Положенията и пред двете врати заваляха, но ПСЖ имаше по-чистите положения. Жоан Гарсия направи всичко възможно да запази мрежата си "суха". Две принудителни смени дойдоха една след друга и в двата лагера, като Дембеле излезе в 20-ата минута, а Дани Олмо само 7 минути по-късно. До края на полувремето ПСЖ отново превъзходстваше. Барселона също имаше положения, но и двете отбрани се справяха. И все пак парижани поведоха. Те спечелиха топката в половината на Барселона и със силен изстрел от границата на наказателното поле Дезире Дуе откри резултата. Друг гол до почивката не падна.

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Барселона изравни, но ПСЖ отново излезе напред

Втората част започна така, сякаш първата не е свършвала. Мачът остана все така двуостър, но този път Барселона изглеждаше сякаш имаше леко предимство. То се изрази и в реултата, когато Шави Еспарт изравни в 55-ата минута след добро включване в предни позиции. Едва 4 минути по-късно още двама играчи на ПСЖ напуснаха терена принудително. Това бяха капитанът Маркиньос и Хрича Кварацхелия. Впоследствие Барселона взе инициативата. Въпреки всичко парижани стигнаха до положение бързо. Те изпълниха корнер в 72-рата минута, от Люка Ернандес отбеляза с глава и върна водачеството.

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Сценарият се повтори, а ПСЖ взе победата

Освен с гола си, Ернандес се отличи и с това как пазеше Ламин Ямал тих в срещата. Но той беше заменен в 78-ата минута и само минута по-късно Ямал отбеляза за 2:2. Обаче радостта на Барселона не трая дълго, тъй като в 81-вата минута Витиня върна преднината на ПСЖ с гол-шедьовър. Въпреки доминацията си при владението на топката, каталунците допуснаха няколко грешки в собствената си половина. Именно една от тях доведе до опасно положение за домакините. Фабиан Руис се възползва от центриране на Ашраф Хакими и отбеляза за 4:2 в 86-ата минута. До края на срещата и двата отбора имаха още възможности, но никой от тях не стигна до нов гол.

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