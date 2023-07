Реал иска да отмъкне 18-годишен турски талант под носа на Барселона

Оказва се обаче, че Гюлер може да се насочи към "Сантяго Бернабеу", а не към "Камп Ноу", според Yeni Acık TV. Футболистът на Фенербахче е считан за един от най-големите таланти в световния футбол и очаквано предизвиква сериозен интерес.

Каталунците водеха надпреварата за подписа на играча на Фенербахче, но тийнейджърът изглежда е избрал Реал. Мадридчани ще платят 20 милиона за Арда Гюлер, а Фенербахче ще получи 20 процента от приходите следваща продажба на талантливия футболист.

Очаква се Гюлер да се присъедини към Реал Мадрид още това лято, противно на варианта с Барселона, който щеше да го остави още година под наем в клуба от Истанбул. В началото на годината Арда Гюлер трогна всички в Турция с голям жест (ВИДЕО) след тежките земетресения.

🚨💣 It seemed like Arda Guler was set to join Barcelona, but Real Madrid's move in the last few hours has put everything on stand-by, and the player is now set to choose between Madrid and Barca. @jfelixdiaz #rmalive pic.twitter.com/qL28PNad7k