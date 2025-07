Шампионът на Италия предложи 50 милиона за ненужен в Ливърпул

Шампионът на Англия Ливърпул е много близо до продажбата на футболист, който се оказа ненужен в състава на Арне Слот. Става въпрос за 26-годишния централен нападател на мърсисайдци Дарвин Нунес. Както е известно, националът на Уругвай изпадна в немилост на „Анфийлд“ като поради тази причина ръководството на клуба е възнамерява да го продаде до края на летния трансферен прозорец.

Според информация на журналиста Джанлука ди Марцио в офисите на Ливърпул вече е пристигнала официална оферта за правата на Дарвин Нунес. Тя е изпратена от шампиона на Италия – Наполи. „Светлосините“ търсят качествен нападател, който да вдигне класата на тима и са се спрели именно на уругваеца. Ди Марцио разкри, че неаполитанците са предложили 50 милиона евро на Ливърпул за Нунес. В договора между двата клуба пък ще има записани различни бонуси, които могат да вкарат още 5 млн. евро в касата на англичаните.

#Calciomercato | #Napoli, contatti continui con l'Udinese per Lorenzo #Lucca. Non si molla però per #Nunez: presentata nei giorni scorsi un'offerta di 50 milioni + 5 di bonushttps://t.co/SgSFSh942G