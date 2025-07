"България, еврото идва!": Урсула фон дер Лайен обеща укрепване на икономиката на България

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави България за днешното решение за смяна на лева с евро от 1 януари 2026 г. В публикацията в "X" е прикачено и динамично видео с поздравленията от името на Съвета:

Добре дошла, България!



EU economy and finance ministers have approved #Bulgaria's entry into the euro area.



From 1 January 2026, 🇧🇬 will start using the euro and enjoy the benefits of joining the single currency.



More on how countries adopt the euro ➡️https://t.co/s3DZtOxvhs