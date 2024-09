След срамната загуба от Вечния враг: Фенове на Партизан полудяха и нараниха треньора (ВИДЕО)

Партизан Белград допусна срамно поражение у дома с 0:4 от Цървена звезда в дербито на деветия кръг от сръбското първенство. Загубата вбеси привърженици на "гробарите", които бурно изразиха недоволството си. Потърпевш от фенската "любов" се оказа старши треньорът на тима Александър Станойевич.

Запалянковците изпратиха специалиста от терена с искания за оставка. По-късно пък се струпаха пред съблекалнята на Партизан, а резултатът стана ясен на последвалата пресконференция, където треньорът се появи с превързана глава.

Partizan manager Aleksandar Stanojevic with bruises on his face after Partizan fans were throwing objects & trashed the dressing room after the 4-0 loss to Crvena zvezda in the Belgrade Derby.



