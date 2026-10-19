Тревога в Ман Сити: Основен играч е аут, Холанд също е под въпрос

Нападателят на Манчестър Сити Антоан Семеньо ще отсъства от терените в продължение на осем седмици, след като получи контузия през уикенда, обяви мениджърът на тима Енцо Мареска. Голмайсторът на отбора Ерлинг Холанд е под въпрос, но все пак може да бъде в състава за мача срещу АЕК Атина от Шампионската лига. Семеньо получи травмата при успеха срещу Ипсуич с 3:2 в мач от Висшата лига в събота.

Антоан Семеньо ще отсъства 8 седмици

"Ще отсъства осем седмици. Сега най-важно е да се възстанови. Когато се върне през декември, ще бъде като нов играч. Не става дума за мускулна контузия", каза Енцо Мареска за Антоан Семеньо. От началото на сезона крилото изигра 10 мача за Манчестър Сити. В тях той вкара 2 гола и даде 3 асистенции. От пристигането на италианския специалист, Семеньо остана извън титулярния състав на "гражданите" само за една среща. Но лошите новини за Ман Сити не свършват до тук.

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Ерлинг Холанд също е под въпрос

Ерлинг Холанд все още е под въпрос за следващата среща на "небесносините". "Холанд може да бъде на линия, ще видим как ще бъде на тренировката", заяви Енцо Мареска за голмайстора. Норвежецът също взе участие в 10 мача за Манчестър Сити от началото на сезона. Той беше титуляр във всеки един от тях, като вкара 12 гола. Следващата среща за Манчестър Сити е домакинство на АЕК Атина в третия кръг от основната фаза на Шампионска лига и ще се изиграе във вторник, 20 октомври, от 22:00 ч.

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